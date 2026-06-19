Francia enfrenta un intenso episodio de calor que continúa ganando fuerza y que, según las previsiones meteorológicas, alcanzará sus niveles más altos durante los próximos días. Este viernes, varias ciudades del país registraron temperaturas superiores a los 36 grados Celsius, mientras las autoridades mantienen la vigilancia ante el avance de una masa de aire cálido que afecta amplias regiones del territorio.

París fue una de las ciudades más impactadas por el fenómeno, al alcanzar una temperatura máxima de 36.7 grados, una cifra inusual para esta época del año. Otras localidades del interior francés también reportaron registros similares, en contraste con algunas zonas costeras del Atlántico donde las temperaturas permanecieron considerablemente más bajas gracias a la influencia oceánica.

Los servicios meteorológicos advirtieron que la ola de calor se encuentra todavía en una fase ascendente y prevén que durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana los termómetros continúen aumentando, especialmente en el noreste del país y en regiones del sur, donde podrían alcanzarse valores cercanos a los 38 grados.

Olas de hasta 40°C

Las cosas irán a peor ya el domingo, con más de 36 grados en todo el interior de Francia y de 38 a 40 grados en una amplia franja del suroeste al noreste . Las mínimas allí no bajarán de 20 grados y podrían quedarse por encima de los 25 en algunos puntos localizados, como la zona de Burdeos o el área metropolitana de París.

El lunes los servicios meteorológicos estiman que se superarán los 40 grados en varias grandes ciudades como Burdeos (43), Limoges (41) o Rennes (41), y se quedarán en torno a ese umbral en otras como Toulouse (40), Lyon (40) o París (39).

Podrían activar la alerta roja

Météo France ha activado la alerta naranja en 60 del centenar de departamentos del país para el sábado y ha advertido de que probablemente habrá que declarar la alerta roja en algunos de ellos el domingo. Ante esa situación, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha decidido poner en marcha desde el sábado un centro interministerial de crisis por la canícula.

En París, el alcalde, Emmanuel Grégoire, indicó que todos los parques y jardines van a permanecer abiertos las 24 horas del día durante este episodio de calor, que se extenderán los horarios de las piscinas hasta las 8 de la tarde y también se ampliarán los horarios de baño en el canal de Saint Martin.

Grégoire indicó que el Ayuntamiento ha encargado mil 200 aparatos de climatización para las escuelas de la ciudad, que deberían estar disponibles durante la semana próxima, y que a partir del lunes se repartirán 150 en escuelas de preescolar particularmente calurosas.

Según Météo France, esta ola de calor podría tener una duración y una intensidad idéntica a la histórica de agosto de 2003.

TG