Florida mantiene activo el Centro Alligator Alcatraz pese a huracanes

El Gobierno de Florida informó este jueves que el centro de detención conocido como "Alligator Alcatraz", ubicado al oeste de Miami, todavía tiene capacidad para recibir a más migrantes, a pesar de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) trasladó recientemente a varios detenidos debido al inicio de la temporada de huracanes.

Durante una conferencia de prensa, Kevin Guthrie, director de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), entidad encargada de la operación del recinto, afirmó que las instalaciones continuarán en funcionamiento. El centro, situado en una zona pantanosa de los Everglades, permanecerá activo aunque los migrantes hayan sido reubicados temporalmente en otros centros de detención.

"En este momento, no nos han dicho que nos retiremos, por lo que todavía estamos en condiciones de recibir detenidos de nuevo, si eso es lo que desea el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)", expresó Guthrie en una conferencia.

El funcionario respondió a cuestionamientos sobre el futuro de “Alligator Alcatraz”, un centro de detención inaugurado en julio pasado tras una visita del presidente estadounidense, Donald Trump, que se ha convertido en emblema de la política antiinmigrantes del mandatario y del Gobierno de Florida.

Las dudas han crecido tras el aviso del martes de ICE, que trasladó a los migrantes detenidos ante el comienzo de la temporada de huracanes del Atlántico, aunque el gobernador de Florida, Ron DeSantis, negó ese día que el lugar "esté vacío ahora", además de defender que el centro ha permitido procesar a 25 mil migrantes.

El director de la FDEM pidió a los medios preguntar a ICE por qué decidió eso.

"Siempre estuvo diseñado para ser temporal. ICE ha tomado una decisión, emitieron ese comunicado, no vi ese comunicado antes de que llegara a los medios", insistió.

Cuestionan la decisión de albergar inmigrantes en un lugar inseguro

Defensores de migrantes cuestionaron el año pasado que el sitio abriese en medio de una zona natural susceptible al calor y las tormentas, pero autoridades respondieron entonces que el lugar era seguro, aunque ICE atribuyó ahora el traslado de los aprehendidos a la temporada de huracanes.

Guthrie aseguró ahora que el lugar puede resistir una tormenta tropical o un huracán de categoría 1.

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"Nunca, jamás hubo intención de dejar a personas en esa instalación, ni siquiera durante una tormenta tropical. Íbamos a desalojarlos, teníamos planes de evacuación", manifestó.

Asociaciones civiles denunciaron el miércoles opacidad en el traslado de los migrantes y el posible cierre definitivo del lugar, pues medios reportaron en mayo pasado la posible clausura del sitio este junio por su costo, estimado en más de un millón de dólares diarios.

Friends of the Everglades y el Centro para la Diversidad Biológica indicaron en una conferencia que seguirían con sus demandas contra los gobiernos de Trump y de Florida para cerrar el sitio de forma definitiva y resarcir daños ambientales.

KR