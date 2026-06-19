Los precios internacionales del petróleo bajaron tras la entrada en vigor del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, que reactivó el tránsito por el estratégico Estrecho de Ormuz y alivió los temores de una interrupción prolongada del suministro energético mundial.

Tras meses de tensión por el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, los primeros buques petroleros retomaron el paso por esta ruta estratégica para el comercio mundial. En un solo día transportaron más de 12.5 millones de barriles de crudo y varias navieras reanudaron operaciones.

El pacto abre una negociación de 60 días sobre el programa nuclear iraní e incluye la reapertura de puertos y la reactivación gradual de las exportaciones petroleras de Teherán. La expectativa de una mayor oferta ayudó a contener los precios del crudo.

El precio del petróleo reporta una fuerte reducción. En algunos momentos de la crisis, el barril se ubicó en cerca de 120 dólares. Ayer promedió los 79 dólares.

Durante los meses de conflicto, la posibilidad de un cierre del Estrecho de Ormuz provocó fuertes presiones sobre los mercados energéticos, elevando los costos de combustibles y alimentando riesgos inflacionarios en distintas economías.

Aunque la reapertura de la ruta marítima es una señal de estabilidad, la normalización del comercio energético podría tardar meses. Aún persisten retos como la recuperación de reservas petroleras, las sanciones económicas y el avance de las negociaciones entre Washington y Teherán.

El petróleo sigue siendo un recurso estratégico para la economía mundial. Su precio impacta directamente en los combustibles, el transporte, la inflación, el crecimiento económico, las tasas de interés y las finanzas públicas, por lo que sus variaciones repercuten en los mercados globales.

Bajan gasolinas en EU; en México los precios continúan bajo presión

Los automovilistas estadounidenses comenzaron a percibir un alivio en sus bolsillos. Por primera vez desde marzo, el precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos cayó por debajo de los cuatro dólares por galón (3.8 litros), una reducción impulsada por el desplome reciente de los precios internacionales del petróleo tras el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.

De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el precio promedio nacional se ubicó en 3.9 dólares por galón. La disminución ocurre después de que el petróleo estadounidense acumulara una caída cercana al 15% durante el último mes, luego de que Estados Unidos e Irán firmaran un acuerdo que contempla una tregua permanente y abre un periodo de negociación de 60 días sobre el programa nuclear iraní.

El anuncio relajó a los mercados energéticos. Durante la etapa más crítica del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, el crudo superó los 120 dólares por barril ante el temor de un desabasto mundial; tras el pacto, el referente estadounidense descendió a niveles cercanos a los 80 dólares. Actualmente, la baja se refleja de manera desigual en EU: mientras California registra un promedio de 5.64 dólares por galón, en Carolina del Sur ronda los 3.58 dólares.

El contraste en el mercado mexicano

Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos -donde los precios al consumidor reaccionan rápidamente a las fluctuaciones internacionales-, en México la situación es distinta: los consumidores no perciben reducciones significativas debido a mecanismos fiscales y acuerdos de estabilización que amortiguan la volatilidad del petróleo.

La gasolina Magna se ha mantenido cerca del límite de 24 pesos por litro, bajo un acuerdo voluntario entre el Gobierno federal y distribuidores privados. Incluso, en regiones como el Occidente, se reportan ligeros incrementos por costos logísticos y de transporte. Especialistas señalan que la estructura de distribución, los impuestos y los costos de refinación locales hacen que los ajustes en México sean mucho más graduales.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

Factores de retraso en el suministro mundial

Aunque el petróleo sigue a la baja, el impacto global pleno tardará semanas o meses por dos razones principales:

Logística marítima: El Estrecho de Ormuz -por donde transita una quinta parte del crudo mundial- apenas normaliza operaciones tras meses de tensiones militares. Cientos de embarcaciones siguen esperando cruzar y los productores del golfo Pérsico aún restablecen sus exportaciones.

Inventarios costosos: Las refinerías compran el petróleo con anticipación, por lo que actualmente siguen procesando crudo adquirido a los precios elevados de meses anteriores.

La crisis energética actual ha impactado de manera generalizada a diversas industrias como la de fertilizantes, alimentos, manufactura y calzado, provocando un incremento en los costos de producción y afectando directamente a los consumidores. A nivel global, la reciente caída en los precios internacionales del petróleo representa un alivio económico inmediato, especialmente para los conductores en Estados Unidos. No obstante, en México este beneficio se reflejará de forma más lenta debido a que los precios locales se encuentran prácticamente topados y condicionados por factores internos.

Actualmente, los precios promedio nacionales en México se ubican en 23.68 pesos por litro para la gasolina Magna, 28.46 pesos para la Premium y 27.14 pesos para el diésel. Estos valores muestran una alta estabilidad con variaciones semanales mínimas: un incremento de apenas el 0.04% en la Magna y Premium, y una ligera reducción del 0.07% en el diésel.

A pesar de que el crudo internacional ha disminuido tras los picos alcanzados durante el conflicto en el Medio Oriente, la lentitud para trasladar este beneficio al consumidor mexicano se debe a factores estructurales como los impuestos, los costos de importación, la refinación, el transporte y la distribución. Asimismo, el Gobierno federal mantiene un acuerdo con el sector gasolinero para evitar incrementos abruptos, buscando que la gasolina regular se mantenga cerca de los 24 pesos por litro.

Por otro lado, existen variaciones regionales notables; en Jalisco, por ejemplo, la Magna promedia 23.99 pesos por litro; la Premium, 29.25 pesos; el diésel, 27.29 pesos, ligeramente por encima de la media nacional.

Aunque la baja reciente del petróleo podría aliviar presiones sobre los combustibles durante las próximas semanas, es poco probable que se observe una reducción inmediata en las estaciones de servicio. Por ahora, los precios permanecen prácticamente estables, mientras el mercado energético internacional evalúa los efectos de la reapertura gradual de las rutas petroleras del Golfo Pérsico.

Irán condiciona pacto al retiro de las fuerzas militares de Israel de la zona Sur de Líbano

La estabilidad alcanzada tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán enfrenta sus primeras tensiones. Teherán advirtió que el memorando firmado digitalmente por los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian podría quedar sin efecto si Israel mantiene presencia militar en el Sur del Líbano. Según el portavoz de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, la permanencia de tropas israelíes viola las garantías de soberanía del pacto: “Mientras la ocupación continúe, puede decirse que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia”, sostuvo.

Las declaraciones surgen horas después de la entrada en vigor del memorando, considerado clave para restablecer el comercio energético mundial mediante la reapertura del estrecho de Ormuz, vía por donde circula una quinta parte del petróleo global. Aunque la expectativa de normalización impulsó la reciente caída del crudo, analistas advierten que la recuperación dependerá del cumplimiento de la tregua.

Sin embargo, las dudas aumentaron cuando el Ejército de Israel anunció que permanecerá en las zonas ocupadas dentro de un perímetro de seguridad, difundiendo un mapa de su control militar. Paralelamente, Líbano reportó un ataque a un vehículo que dejó un muerto, considerado por Beirut como una nueva violación del entendimiento.

Ante este complejo escenario, Irán advirtió que avanzar hacia una segunda fase de negociaciones con EU dependerá del cumplimiento íntegro del pacto. La normalización energética sigue siendo el principal incentivo para preservar una tregua que hoy enfrenta importantes desafíos en el Líbano.

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