Donald Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

El presidente estadounidense Donald Trump mostró este viernes 19 de junio del 2026 el nuevo Air Force One, un jumbo que antes pertenecía a Qatar y que ha sido convertido en el avión presidencial oficial de Estados Unidos.

La nueva aeronave deja de lado el exterior azul de la era Kennedy que tenía el avión anterior para adoptar una imagen más audaz, con la mitad inferior pintada de azul marino y una franja roja por encima. El lado izquierdo del avión, por donde aborda el presidente, lleva el sello presidencial, mientras que la cola de la aeronave luce una enorme bandera estadounidense.

"Este avión fue transformado en una Casa Blanca voladora con un nivel de lujo que nadie ha visto jamás", comentó Trump desde el interior del enorme hangar de la Base Conjunta Andrews, mientras un par de cientos de integrantes de la Fuerza Aérea reunidos observaban. Habló después de bajar del nuevo avión, mientras sonaba su tema característico "God Bless the USA".

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Confirmó que llevará el nuevo jet a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el próximo mes, e indicó que regresará a China "en algún momento", presumiblemente en referencia a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que China albergará en noviembre. Su regreso de la cumbre del G7 en Francia esta semana fue el último viaje planificado a bordo del viejo Air Force One, manifestó.

"Ahora, cuando aterrizamos en aeropuertos en Londres y en Alemania y en distintos lugares, nadie supera a éste, y así es como debe ser para nuestro país", indicó Trump, quien precisó que los colores y el diseño eran "a mi gusto".

Agregó que el nuevo Air Force One hará un sobrevuelo durante las celebraciones del 4 de julio el próximo mes.

JM