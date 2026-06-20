El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Cuba podría convertirse en una de las próximas prioridades de su política exterior, al afirmar que “es el turno de Cuba” durante una extensa entrevista concedida al medio estadounidense Axios.

Trump reveló que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene una participación activa en los planes de Washington respecto a la isla. El mandatario elogió el trabajo del funcionario de origen cubano y destacó tanto su desempeño como su historia familiar, a la que calificó como “un gran relato”.

“Marco Rubio está muy involucrado y está haciendo un gran trabajo”, señaló Trump, quien ha reforzado en los últimos meses su discurso hacia América Latina y el Caribe.

Durante la entrevista, el presidente estadounidense comparó la situación de Cuba con la de Venezuela, otro de los países que ha ocupado un lugar central en la agenda de Washington. Según Trump, la principal diferencia entre ambas naciones radica en sus recursos naturales.

“La diferencia es que Venezuela tiene petróleo. Cuba no. Cuba tiene una propiedad agradable y una costa bonita”, comentó.

Asimismo, destacó la cercanía geográfica de ambos países con Estados Unidos y aseguró que La Habana busca abrir canales de diálogo con Washington. “Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso. Cuba quiere hablar desesperadamente”, afirmó.

Las declaraciones del mandatario se producen en un momento clave para la isla caribeña, que atraviesa una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas. En respuesta a este escenario, las autoridades cubanas aprobaron recientemente un amplio paquete de reformas económicas considerado el más importante en al menos 15 años.

El conjunto de medidas fue presentado y avalado en apenas una semana, en un intento por reactivar la economía, enfrentar la escasez de bienes básicos y mejorar las condiciones financieras del país. Sin embargo, analistas advierten que el éxito de estas reformas dependerá de su implementación y de la capacidad del gobierno cubano para responder tanto a los desafíos internos como a las exigencias de la administración estadounidense.

Las palabras de Trump sugieren que Cuba podría ocupar un lugar cada vez más relevante en la estrategia regional de Estados Unidos durante los próximos meses.

Agencias

Las reformas económicas cubanas son “señales de humo”

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó de “señales de humo superficiales” las reformas económicas anunciadas en Cuba.

“Estas ‘reformas económicas’ graduales son modestas, llegan con gran retraso y, en última instancia, son señales de humo superficiales del régimen cubano”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.

Cuba adoptó un amplio programa de reformas destinado a impulsar una economía de mercado para enfrentar una intensa presión ejercida por Estados Unidos que incluye un bloqueo petrolero.

Las 176 medidas representan la reforma más significativa del modelo económico de la isla desde la adopción del comunismo hace casi 70 años.

Pero para Washington se trata de una “estrategia típica” de anunciar “supuestas reformas para crear la ilusión de un compromiso con el cambio, para luego revertirlas rápidamente en cuanto se ve amenazado el control total del régimen”, refirió el funcionario.

Estados Unidos exige “reformas económicas y políticas mucho más sustanciales que hagan a Cuba atractiva para los inversionistas (...) y ofrezcan al pueblo cubano la libertad, la dignidad y las oportunidades que merece”, agregó.

Escalada de tensiones

Primer semestre de 2025

En los últimos días de la administración de Joe Biden, Estados Unidos retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida que fue interpretada como un intento de aliviar tensiones bilaterales.

Donald Trump inicia su segundo mandato presidencial y anuncia una revisión de la política hacia Cuba. Comienza un endurecimiento de las sanciones y restricciones económicas.

Washington incrementa las restricciones sobre empresas vinculadas al conglomerado militar cubano GAESA y limita diversas operaciones financieras y comerciales relacionadas con la isla.

Enero-febrero de 2026

La tensión aumenta considerablemente tras acontecimientos relacionados con Venezuela, aliado estratégico de Cuba. Diversos medios reportan un fuerte deterioro de las relaciones diplomáticas y un aumento de la retórica confrontativa entre ambos gobiernos.

Mayo de 2026

Estados Unidos anuncia una nueva ronda de sanciones económicas dirigidas a personas y entidades vinculadas al gobierno cubano. Las medidas generan preocupación entre inversionistas y empresas extranjeras con operaciones en la isla.

Junio de 2026

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impone sanciones al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a personas de su entorno familiar y político.

Cuba anuncia el paquete de reformas más amplio en décadas, incluyendo apertura parcial a la banca privada, nuevas formas de inversión y reducción de subsidios estatales.

CT