El Pentágono está evaluando la posibilidad de desviar armas destinadas a Ucrania hacia Medio Oriente, ya que la guerra en Irán está agotando algunas de las municiones más críticas del Ejército estadounidense, señaló este jueves el diario The Washington Post.

EU afirma haber atacado 10 mil objetivos militares en Irán

Desde el inicio de ese conflicto, Estados Unidos afirma haber atacado 10 mil objetivos militares en Irán, tal y como detalló el miércoles el jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper.

The Washington Post apunta que las armas que podrían desviarse de Ucrania incluyen misiles interceptores de defensa aérea, adquiridos a través de un programa de la OTAN lanzado el año pasado y en el que países aliados compran armamento estadounidense para Kiev.

“EU cuenta con lo necesario para luchar y ganar”

Un portavoz del Pentágono afirmó al rotativo que el Departamento de Defensa, rebautizado en esta Administración como Departamento de Guerra, garantizará que las fuerzas estadounidenses y las de sus aliados y socios "cuenten con lo necesario para luchar y ganar", pero se negó a hacer más comentarios.

La embajadora de Ucrania en EU, Olga Stefanishyna, señala en un comunicado citado por el Post que Kiev mantiene informados a sus socios sobre sus necesidades y entiende el "período de considerable incertidumbre" durante la guerra, aunque considera que "cualquier interrupción al inicio de las recientes operaciones en Medio Oriente ha sido mitigada".

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Trump da de nuevo ultimátum a Irán

Este jueves 26 de marzo, por medio de su red social Truth Social, Donald Trump volvió a lanzar un ultimátum a Irán con el fin de comenzar a negociar antes de que sea “demasiado tarde”; asimismo, afirmó que de no hacerse no habrá vuelta atrás.

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!", dijo Trump.

Con información de EFE.

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