El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo este jueves un comentario en tono de broma sobre la posibilidad de competir en elecciones en Venezuela frente a la mandataria interina, Delcy Rodríguez, aludiendo a su supuesta popularidad en ese país.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, el mandatario insinuó que, una vez concluido su periodo, podría viajar a Venezuela para postularse a la presidencia y enfrentar a Rodríguez, lo que provocó risas entre los asistentes.

El mandatario hizo este comentario tras asegurar que la relación con Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero es "increíble" y que incluso él es "la persona con mayor índice de aprobación" en el país suramericano.

El presidente aseguró además que Estados Unidos obtuvo 100 millones de barriles de petróleo venezolano en las dos primeras semanas tras la captura de Maduro y que tanto Estados Unidos como Venezuela "han ganado mucho dinero".

Acto seguido, el secretario de Interior, Doug Burgum, quien estuvo recientemente en Caracas, aseguró que Trump es tan respetado y admirado en Venezuela que lo ven "como Simón Bolívar" y que cree que en el país caribeño van a erigirle una estatua.

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En la misma reunión de gabinete, Trump dijo que Maduro, que enfrenta este jueves su segunda audiencia ante la Justicia en Nueva York, solo está siendo procesado por "una fracción" de los delitos que cometió y que habrá más juicios.

Este jueves está prevista la llegada a Washington de una delegación venezolana para preparar la reapertura de la embajada del país suramericano en Estados Unidos después de que ambas naciones restablecieran sus relaciones diplomáticas, que estaban rotas desde 2019.

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