Nicolás Maduro será trasladado a una prisión federal

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este sábado a la ciudad de Nueva York a bordo de un helicóptero que aterrizó en un helipuerto ubicado a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan. El mandatario fue trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado, de acuerdo con reportes locales.

Tras su llegada, Maduro será conducido a una instalación federal relacionada con la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y posteriormente al Metropolitan Detention Center (MDC), un centro penitenciario federal localizado en el distrito de Brooklyn. La información fue difundida por medios estadounidenses que siguen de cerca el operativo.

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

YC