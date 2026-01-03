Nicolás Maduro llega a Nueva York custodiado por fuerzas estadounidenses

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, bajó este sábado del avión militar Boeing 757 que lo llevó a Nueva York con esposas colocadas y bajo un fuerte despliegue de seguridad.

Maduro aterrizó en la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart, una instalación militar ubicada al norte del estado de Nueva York, donde lo aguardaban decenas de elementos de diversas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), en un ambiente con temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero.

De acuerdo con reportes de medios locales, el presidente venezolano sería trasladado posteriormente en helicóptero al Metropolitan Detention Center (MDC), un centro penitenciario federal localizado en el distrito de Brooklyn.

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

La imputación fue hecha pública por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien ya supervisaba la causa abierta en 2020.

La acusación original, basada en una investigación de la DEA, señalaba a Maduro como líder del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y "utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos".

Así, se espera que el siguiente paso en su caso se lleve a cabo durante los próximos días ante el juez en Manhattan.

Maduro fue detenido en Miraflores, la residencia presidencial en Caracas, junto con su esposa, Cilia Flores, que también ha sido trasladada a Nueva York en el mismo avión.

Maduro y Flores deberán comparecer por la acusación de cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína.

MF