Ataques de EU hunden más de 30 lanchas y dejan cerca de 100 muertos en Caribe y Pacífico

Estados Unidos afirmó haber destruido más de treinta embarcaciones y provocado al menos un centenar de muertes, además de reportar una persona desaparecida, durante operaciones realizadas en aguas del Caribe y del océano Pacífico. Estas acciones forman parte de una estrategia ofensiva contra el narcotráfico en rutas marítimas internacionales.

La administración del presidente Donald Trump ha sostenido que los cárteles latinoamericanos deben ser tratados como organizaciones terroristas y que existe un “conflicto armado directo” contra ellos. Bajo este argumento, el Gobierno estadounidense ha defendido el uso de fuerza militar letal por parte de sus tropas en aguas internacionales.

Como parte de esta política, en agosto se ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con especial atención en Venezuela. Posteriormente, la ofensiva se amplió hacia el Pacífico, incluyendo zonas cercanas a Colombia y corredores marítimos utilizados para el tráfico de drogas.

Los gobiernos de Venezuela y Colombia han rechazado estas acciones. Tanto la administración de Nicolás Maduro como la de Gustavo Petro (señalados por Trump de mantener presuntos vínculos con el narcotráfico) han calificado los ataques como homicidios y ejecuciones extrajudiciales cometidas fuera del marco del derecho internacional.

La ONU, por su parte, ha advertido que se trataría de violaciones del derecho internacional y ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a estas acciones.

La escalada coincide con un mayor control en el Congreso de Estados Unidos sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente tras el ataque del pasado 2 de septiembre, cuando un bombardeo remató a dos sobrevivientes, un hecho que expertos han señalado como un posible crimen.

Cronología de los ataques

2 de septiembre

Estados Unidos anuncia el primer ataque contra una embarcación en el Caribe y asegura que a bordo viajaban once integrantes del Tren de Aragua que habrían salido de Venezuela con droga rumbo a EU.

El Gobierno estadounidense difundió un video del ataque, pero no presentó pruebas del vínculo con el narcotráfico.

15 de septiembre

Un segundo ataque mata a tres venezolanos, según Trump, que afirmó que transportaban estupefacientes.

19 de septiembre

Trump informa de un tercer ataque contra una lancha, sin precisar el origen del trayecto. República Dominicana incautó posteriormente parte de la droga que supuestamente transportaba. Mueren tres personas.

3 de octubre

El secretario de Guerra de EU, Pete Hegseth, anuncia el cuarto ataque en el Caribe, con cuatro tripulantes muertos.

14 de octubre

Estados Unidos informa de un quinto ataque cerca de las costas venezolanas, con seis víctimas mortales.

16 de octubre

Estados Unidos ataca un submarino artesanal. Dos de sus cuatro tripulantes mueren y dos sobreviven a la explosión. Los supervivientes, de nacionalidad ecuatoriana y colombiana, son trasladados a sus países sin proceso judicial, pese a ser señalados como narcotraficantes.

19 de octubre

EU informa que dos días antes hundió una séptima lancha, que vinculó con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Mueren tres personas.

21 de octubre

Octavo ataque y el primero en aguas del Pacífico, cerca de Colombia. Dos personas mueren.

22 de octubre

Hegseth informa de un noveno ataque en el Pacífico, con tres muertos.

24 de octubre

Décimo ataque contra una lancha que, según Washington, era operada por el Tren de Aragua. Seis personas mueren en aguas internacionales del Caribe.

28 de octubre

El ataque más mortífero hasta entonces: catorce personas mueren tras el bombardeo de cuatro lanchas en el Pacífico. Un sobreviviente no fue localizado pese a una operación humanitaria de la Marina mexicana.

29 de octubre

Un nuevo ataque en el Pacífico mata a cuatro personas.

1 de noviembre

Hegseth anuncia otro "ataque letal" en el Caribe, con tres tripulantes muertos.

4 de noviembre

Estados Unidos hunde una lancha en el Pacífico Oriental y mata a dos personas.

6 de noviembre

Washington informa de un ataque contra una lancha en el Caribe, con tres muertos.

9 de noviembre

EU asegura que el día anterior hundió dos lanchas en el Pacífico en dos operaciones que dejaron seis muertos.

14 de noviembre

El secretario de Guerra presenta la operación militar 'Southern Spear' (Lanza del sur), que está relacionada con la lucha de EU contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

15 de noviembre

Estados Unidos destruye otra embarcación en el océano Pacífico, ataque en el que murieron tres hombres.

4 de diciembre

Las Fuerzas Armadas estadounidenses publican un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha en el Pacífico Oriental, dejando cuatro muertos.

17 de diciembre

EU destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y asesina a cuatro personas.

19 de diciembre

Estados Unidos anuncia otros dos ataques "cinéticos letales" contra lanchas en aguas internacionales del Pacífico Oriental, en los que mueren cinco personas —tres en una embarcación y dos en otra—.

YC