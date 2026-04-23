Dos grupos de personas se dispararon entre sí este jueves 23 de abril de 2026 en el área de restaurantes del Mall of Louisiana, en Baton Rouge, lo que resultó en la muerte de una persona y que otras cinco sufrieran heridas, informó la policía.

¿Cómo ocurrió el tiroteo en un mall de Louisiana?

Las autoridades habían dicho inicialmente que hasta 10 personas resultaron heridas, pero la cifra fue modificada unas horas después del tiroteo. La policía dijo que cinco personas fueron arrestadas.

"Si van a actuar así en Baton Rouge, si van a hacer estas cosas, los van a atrapar", afirmó el alcalde de Baton Rouge, Sid Edwards.

Alrededor de las 13:30 horas de este jueves, los dos grupos discutieron en el área de comidas y empezaron a dispararse entre sí , dijo el jefe de la policía de Baton Rouge, TJ Morse.

La policía pidió a los testigos que aporten cualquier video del tiroteo.

"En este momento no hay una amenaza conocida para el público", señaló Morse.

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Continúa un intenso operativo de seguridad en Baton Rouge por tiroteo

Por la tarde, decenas de vehículos policiales seguían agrupados en el estacionamiento , varios helicópteros sobrevolaban la zona y agentes armados con chalecos blindados patrullaban el área.

La portavoz del centro comercial, Lindsay Kahn, lo calificó como un "día aterrador" para todos los que estaban allí .

JM