Tiroteo en centro comercial de Luisiana deja 10 personas heridas

Autoridades locales reportaron este jueves un tiroteo en un centro comercial de Baton Rouge , Luisiana, en el sur de Estados Unidos, que hasta el momento dejó un saldo de 10 personas heridas, convirtiéndose así en el segundo hecho violento de este tipo registrado en el Estado en menos de una semana.

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El jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, señaló que el ataque está siendo considerado como “un ataque directo” que comenzó cuando dos personas iniciaron una discusión y comenzaron a gritarse en una zona de comida.

Las primeras versiones recabadas indican que el atentado comenzó a las 13:22 horas (hora del centro de Estados Unidos); sin embargo, el oficial aclaró ante los medios que “ya no hay un tirador activo”.

“Desafortunadamente, hubo algunas personas inocentes que estaban en el área y que también pudieron haber recibido impactos de bala. Por ahora, tenemos diez víctimas en hospitales locales”, explicó el funcionario a la prensa fuera del lugar de los hechos.

Se informó que algunos de los responsables huyeron del lugar mientras se desplegaba una amplia respuesta policial.

Morse indicó que las 10 personas fueron ingresadas en hospitales locales con diversas lesiones y que, al menos, dos de ellas necesitaban cirugía.

El jefe de Policía pidió a los testigos que aporten cualquier video del tiroteo para ayudar en la investigación. “En este momento no hay una amenaza conocida para el público”, señaló. “Este es el lugar más seguro de Baton Rouge”.

Por su parte, el Gobernador de Luisiana, Jeff Landry, informó que estaba al tanto del tiroteo y aconsejó a la población evitar la zona.

La estación de televisión local WBRZ-TV reportó que uno de sus empleados se encontraba entre los clientes del centro comercial que fueron trasladados a un área segura de resguardo. Afuera, elementos de la policía escoltaban a las personas hasta sus vehículos.

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Este es el segundo episodio de violencia armada en Luisiana en menos de una semana, luego de que un padre asesinara a tiros a ocho menores, entre ellos siete de sus propios hijos, en un ataque perpetrado contra su familia la mañana del domingo en un vecindario de Shreveport, informó la policía.

Dos mujeres, incluida la esposa del atacante y madre de sus hijos, resultaron gravemente heridas.

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