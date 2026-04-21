ChatGPT, bajo investigación en Florida por presuntamente ayudar a responsable de un tiroteo

Florida abrió una investigación contra la empresa OpenAI y su herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT, por presuntamente “aconsejar” al responsable de un tiroteo masivo que dejó como saldo dos personas fallecidas en una universidad estatal en 2025.

Así lo confirmó James Uthmeier, fiscal general de Florida, quien además anunció que las autoridades buscarán establecer mayores medidas contra las empresas de inteligencia artificial ante el aumento de casos criminales relacionados con aplicaciones como ChatGPT y Gemini , de Google.

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“Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal, y si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato”, aseguró Uthmeier durante una rueda de prensa.

Florida investiga a OpenAI por presunto vínculo con tiroteo en universidad

La investigación surge tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025.

Uthmeier aseguró que ChatGPT ofreció "consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces" , como el tipo de arma que debería usar o las municiones adecuadas para cada pistola.

La indagatoria, explicó, determinará si OpenAI tiene responsabilidad criminal por el tiroteo, pues la ley de Florida considera un delito "ayudar, incitar o aconsejar" a cualquiera que cometa un crimen.

Las autoridades de Florida emitieron un citatorio para que OpenAI entregue "todas las políticas y materiales de entrenamiento interno" sobre las amenazas que podrían dañar a otros o a uno mismo y sobre la cooperación con las autoridades, así como una lista de directivos, gerentes y empleados.

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"Es importante que todos estemos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología, y los daños que puede causar y ya ha causado en nuestras comunidades", expuso Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FLDE, en inglés).

Florida busca imponer más restricciones a Gemini, ChatGPT y otras plataformas de IA

El hecho refleja el creciente combate legal de Florida contra las empresas de IA, pues en marzo trascendió que una familia del Estado demandó al chatbot de Gemini, al que acusa de inducir a un hombre al suicidio al hacerle creer que mantenían una relación romántica y que su muerte era necesaria para estar juntos.

El Gobernador, Ron DeSantis, anunció en diciembre que insistirá en regular la IA en Florida, incluyendo la instalación de centros de datos y protecciones para los usuarios, pese a una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que solo haya una normativa federal y evitar las restricciones estatales.

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