El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel y Líbano acordaron prorrogar por tres semanas el acuerdo de alto el fuego tras las conversaciones celebradas este jueves 23 de abril del 2026 en la Casa Blanca.

¿Qué se sabe de la extensión del alto el fuego entre Líbano e Israel?

Trump señaló que la reunión entre los embajadores de Israel y Líbano ante Estados Unidos fue "muy bien" . El encuentro fue la segunda negociación de alto nivel entre ambos países desde la semana pasada. El alto el fuego inicial de 10 días, que entró en vigor el viernes pasado, debía expirar el lunes.

"Estados Unidos va a trabajar con Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá", dijo Trump en una publicación en redes sociales. Añadió que espera reunirse en persona con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente libanés Joseph Aoun "en un futuro cercano".

El mandatario saludó a la embajadora libanesa Nada Hamadeh Moawad y a su homólogo israelí Yechiel Leiter a su llegada. Además de Trump, Estados Unidos estuvo representado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el consejero del Departamento de Estado Michael Needham, el embajador en Israel Mike Huckabee y el embajador en Líbano Michel Issa.

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"Esperamos que juntos, bajo su liderazgo, podamos formalizar la paz entre Israel y Líbano en un futuro muy cercano", dijo Leiter en el Despacho Oval.

"Quiero agradecer realmente a Estados Unidos, bajo su liderazgo, por todo su esfuerzo para ayudar y apoyar a Líbano", dijo Hamadeh a Trump. "Y creo que, con su ayuda, con su apoyo, podemos hacer que Líbano sea grande".

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Joseph Aoun, presidente de Líbano, dijo el miércoles que Hamadeh presentaría una prórroga del alto el fuego de 10 días. También pediría el fin de las demoliciones de viviendas por parte de Israel en aldeas y pueblos ocupados por ese país después de que estallara la guerra más reciente el 2 de marzo, señaló el mandatario libanés en comentarios difundidos por su oficina.

JM