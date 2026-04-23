Volcán Kilauea entra en erupción nuevamente con fuentes de lava de 300 metros de altura (VIDEOS)

Uno de los volcanes más activos del mundo entró en erupción este jueves, conocido como Kilauea en Hawái, arrojando plumas de lava que alcanzan los 300 metros de altura, con esta, se alcanza la emisión número 45 en el último año y medio, informó el Servicio Geológico de EU (USGS).

Según la transmisión en vivo del USGS, la lava comenzó a brotar en las primeras horas de la mañana, alrededor de la 1:03 a.m. hora local (11:30 GMT) desde el cráter Halema´uma´u.

La columna volcánica, una mezcla caliente de gases, cenizas y fragmentos de roca eyectada verticalmente, alcanzó unos 6 mil metros de altura y las fuentes de lava ascendieron hasta 300 metros sobre el nivel del suelo, informó el Observatorio de Volcanes de Hawái.

Un espectáculo de lava constante

Las fuentes de lava de 300 metros y la columna de 6 mil metros son fenómenos impresionantes, pero consistentes con el vasto historial del Kilauea. Por ejemplo, durante la erupción de Kilauea Iki en 1959, las fuentes de lava alcanzaron casi 580 metros de altura, y en diciembre de 2020, una columna de vapor y ceniza llegó a los 9 mil metros.

Hawaii’s Kilauea Volcano is putting on another powerful show this morning. Lava fountains from the north vent are growing stronger and tremor activity is rising



Episode 45 likely has begun pic.twitter.com/7poflabWs3— Surajit (@surajit_ghosh2) April 23, 2026

Se emite una alerta naranja

La USGS ha emitido este jueves un aviso de vigilancia volcánica y una alerta de aviación de nivel "naranja" para este episodio, lo que significa que la erupción "plantea riesgos limitados".

El nivel de vigilancia y el código de color de aviación "naranja'" se emiten cuando una erupción está en curso pero se mantiene confinada al cráter, sin emisiones masivas de ceniza que amenacen a las poblaciones cercanas o la infraestructura de aviación.

��Nuevo episodio en el volcán Kilauea en Hawái, el #45. Las fuentes de lava alcanzan 700 pies (200 metros) de altura.



��: USGS pic.twitter.com/e8x6M8pwQK— Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) April 23, 2026

Este nivel indica que, aunque la actividad es alta, los peligros directos para la vida y la propiedad son mínimos.

La agencia dijo que no se ha reportado caída significativa de tefra en la autopista cercana al volcán ni en las áreas públicas del parque. No obstante, las autoridades señalaron que los gases volcánicos producidos en cada erupción pueden causar problemas respiratorios, por lo que alentaron al público.

Las erupciones constantes del Kilauea han atraído a un gran número de turistas y científicos.

BREAKING: Episode 45 of Kilauea's ongoing eruption has begun ���� pic.twitter.com/sI5ROv6SwL— Volcaholic �� (@volcaholic1) April 23, 2026

¿En dónde se encuentra el volcán Kilauea?

Ubicado dentro del extenso Parque Nacional de los Volcanes en la Isla Grande de Hawái, el Kilauea ha estado entrando en erupción periódicamente desde diciembre de 2024.

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