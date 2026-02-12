Llega a Cuba ayuda humanitaria de México

En medio del bloqueo que Estados Unidos sostiene sobre Cuba, dos buques de la Armada de México cargados con ayuda humanitaria atracaron en la isla.

Los barcos llegaron dos semanas después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, lo que llevó a la isla en días recientes a racionar la energía.

El gobierno mexicano ha indicado que uno de los buques transporta unas 536 toneladas de alimentos, entre ellos leche, arroz, frijoles, sardinas, productos cárnicos, galletas, atún enlatado y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal. El segundo buque transporta poco más de 277 toneladas de leche en polvo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, mientras están en marcha maniobras diplomáticas para reanudar los suministros de petróleo, se enviaría ayuda humanitaria.

Antes del anuncio de Trump, la empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, ya había suspendido en enero los envíos de crudo a Cuba, aunque no ha aclarado las razones de esa decisión.

Cuba dependía en gran medida de los envíos de petróleo desde Venezuela, que se detuvieron cuando Estados Unidos atacó al país sudamericano a principios de enero y arrestó a su líder.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha calificado las amenazas de Trump como un bloqueo energético y ha afirmado que afecta el transporte, los hospitales, las escuelas, el turismo y la producción de alimentos.

Además de los apagones, funcionarios cubanos señalan que las sanciones de Estados Unidos, que se incrementaron durante el segundo mandato de Trump, le costaron al país más de 7 mil 500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025.

