La Cámara de Representantes votó ayer a favor de rechazar los aranceles del presidente Donald Trump a Canadá, una reprimenda poco común —aunque en gran medida simbólica— a la agenda de la Casa Blanca, después de que los republicanos se sumaron a los demócratas pese a las objeciones de la cúpula del Partido Republicano.

El resultado de 219 votos a favor por 211 en contra marca una de las primeras veces que la mayoría republicana en la cámara baja se ha opuesto a una de las políticas emblemáticas del mandatario, quien no tardó en criticar el resultado.

La resolución busca poner fin a la declaratoria de emergencia nacional de Trump para justificar los aranceles, aunque para poder revertir realmente la medida se requeriría del apoyo del propio Trump, algo muy poco probable. La resolución pasa ahora a manos del Senado.

Trump cree en el poder de los aranceles para obligar a los socios comerciales de Estados Unidos a ir a la mesa de negociación. Pero los legisladores se enfrentan a la inquietud de las empresas de sus distritos que han quedado atrapadas en guerras comerciales, así como de los electores que lidian con los altos precios.

“La votación de hoy es simple, muy simple: ¿Votarás para bajar el coste de vida de la familia estadounidense o mantendrás los precios altos por lealtad a una sola persona — Donald J. Trump?”, señaló el representante Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara y autor de la resolución.

Minutos después, Trump lanzó una severa advertencia a cualquier miembro del Partido Republicano que se atreviera a desafiarlo.

“¡Cualquier republicano, en la Cámara de Representantes o en el Senado, que vote en contra de los aranceles sufrirá seriamente las consecuencias cuando llegue el momento de las elecciones, y eso incluye las primarias!”, publicó el presidente en redes sociales.

El momento ofrece un vistazo al malestar de la Cámara de Representantes sobre el rumbo que lleva el presidente, especialmente de cara a las elecciones de mitad de mandato, cuando los temas económicos resuenan entre los votantes. El Senado ya votó a favor de rechazar los aranceles de Trump a Canadá y a otros países como muestra de descontento. Pero ambas cámaras tendrían que aprobar la revocación de los aranceles y enviar la resolución a Trump para su firma o veto.

Trump amenazó recientemente con imponer un arancel del 100% a los bienes importados desde Canadá debido a la propuesta de acuerdo comercial de Ottawa con China, intensificando una disputa con el viejo aliado de Estados Unidos y con el primer ministro Mark Carney.

