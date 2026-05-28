En un nuevo mensaje publicado en redes sociales este jueves, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, hizo un llamamiento a la unidad nacional ante los supuestos intentos de "los enemigos" de sembrar la división y fragmentación social para doblegar la República Islámica.

"El plan y la estratagema del enemigo —tras la guerra impuesta, la presión económica, la propaganda y el asedio— consisten en sembrar la discordia y la fragmentación social con el fin de compensar sus derrotas en el campo de batalla y doblegar a la nación" , indicó Jameneí en un mensaje escrito dirigido al Parlamento iraní.

El líder religioso afirmó que "la preservación de la unidad nacional y la cohesión" es uno de los "más importantes factores de la victoria contra el gran satán", en una referencia a Estados Unidos.

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"Todos los patriotas comprometidos con la dignidad de Irán deben salvaguardar la unidad nacional, evitar que los desacuerdos se conviertan en conflicto y encarnar la cohesión en palabras y hechos", dijo en el mensaje.

El religioso no hizo referencia al cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos en las últimas horas ni al proceso de negociaciones que mantienen para buscar una salida a la guerra que comenzó el 28 de febrero y cumple hoy tres meses.

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para acabar con el conflicto y reabrir el estrecho, que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

A Mojtaba Jameneí no se le ha visto en público ni en imágenes desde que fue nombrado el 8 de marzo líder supremo en sustitución de su padre, Alí Jamenei, asesinado en el primer día de guerra.

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MB

