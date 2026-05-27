Países de América Latina buscan modernizar la producción lechera con enfoque sostenible

La producción lechera en América Latina y el Caribe busca entrar en una nueva etapa marcada por la sostenibilidad, la cooperación regional y la adaptación a los desafíos ambientales. Diversos organismos internacionales y representantes del sector agropecuario impulsan una agenda conjunta que pretende modernizar la industria y fortalecer su competitividad frente a las exigencias globales.

La iniciativa, coordinada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Federación Panamericana de Lechería y el Consorcio Lechero de Chile, busca establecer mecanismos comunes para medir y mejorar la sostenibilidad de la producción láctea en la región.

Actualmente, el proyecto ya opera en Costa Rica, República Dominicana y Uruguay, donde productores, técnicos y autoridades trabajan en la elaboración de perfiles nacionales que permitan identificar fortalezas , retos y áreas de oportunidad dentro del sector.

Una hoja de ruta para una lechería más sostenible

El programa lleva por nombre ‘Desarrollo de una agenda regional para una lechería sostenible’ y tiene como principal objetivo construir una metodología común que permita evaluar avances ambientales, sociales y productivos de manera comparable entre distintos países.

La estrategia se basa en el llamado Marco de la Sostenibilidad Lechera, una plataforma internacional diseñada para medir indicadores relacionados con eficiencia productiva, manejo ambiental, bienestar animal y desarrollo económico de las comunidades rurales.

Según el IICA, este enfoque busca generar información basada en evidencia que ayude a orientar políticas públicas y decisiones técnicas alineadas con estándares internacionales de sostenibilidad.

La especialista del organismo en Costa Rica, Sacha Trelles, explicó que el proyecto combina datos técnicos con el conocimiento de productores locales, permitiendo construir diagnósticos más precisos sobre la situación real de la industria lechera en cada territorio.

El desafío ambiental y económico del sector lácteo

La producción de leche enfrenta actualmente importantes desafíos globales. Entre ellos destacan el impacto del cambio climático, la presión sobre los recursos hídricos y las crecientes exigencias de consumidores y mercados internacionales respecto al origen sostenible de los alimentos.

En este contexto, América Latina busca posicionarse como una región capaz de producir lácteos bajo criterios más responsables y transparentes, aprovechando además su peso estratégico dentro de la producción agroalimentaria mundial.

El secretario general de FEPALE, Ariel Londinsky, destacó que contar con estándares comunes permitirá visibilizar los avances del sector y fortalecer la presencia internacional de los productores latinoamericanos.

Además de impulsar mejoras ambientales, la iniciativa también pretende fortalecer la cooperación técnica entre países, facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias exitosas.

Reportes, monitoreo y cooperación regional

Entre los resultados esperados del proyecto destacan la creación de reportes técnicos nacionales y el diseño de hojas de ruta consensuadas para cada país participante. Estos documentos servirán para monitorear el progreso de las medidas implementadas y construir una base regional de información que permita analizar con mayor profundidad el futuro de la industria láctea.

El IICA considera que este esfuerzo conjunto podría convertirse en un modelo regional de colaboración agropecuaria, especialmente en un momento donde la sostenibilidad se ha convertido en un requisito clave para acceder a mercados internacionales.

La agenda también pone sobre la mesa un cambio de visión dentro del sector: pasar de una producción enfocada únicamente en volumen a una industria capaz de equilibrar rentabilidad, impacto ambiental y bienestar social.

Aunque el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial, sus impulsores consideran que podría marcar el inicio de una transformación importante para la lechería latinoamericana, en una región donde millones de personas dependen directa o indirectamente de esta actividad económica.

TG