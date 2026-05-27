Harfuch destaca reducción de 50% en homicidios en Jalisco

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles una reducción de 50 % en los homicidios dolosos en el estado de Jalisco entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

Durante su intervención en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario indicó que dicha disminución es resultado del trabajo conjunto entre autoridades federales y estatales, destacando la estrategia sostenida contra el Cártel Nueva Generación (CNG).

García Harfuch también resaltó los golpes asestados por dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina contra este grupo delictivo.

“Entre diciembre de 2025 y la fecha se han ejecutado operaciones estratégicas contra esta organización, destacando la detención de Armando N., ‘Delta 1’, considerado uno de los principales mandos del grupo; el abatimiento, por parte del Ejército, de Rubén N., alias ‘El Mencho’; así como las capturas, por parte de la Secretaría de Marina y de la Defensa, de Audías N., alias ‘El Jardinero’, responsable de la producción y tráfico de drogas, y de César Alejandro N., alias ‘El Güero Conta’, operador financiero y segundo al mando de esta estructura”, señaló.

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El secretario también mencionó la detención del presidente municipal de Tequila, Diego Rivera Navarro, y de tres integrantes de su gabinete, señalados por delitos de extorsión, delincuencia organizada y secuestro agravado. Indicó que estas acciones forman parte de la estrategia federal para debilitar redes de protección institucional vinculadas al crimen organizado.

Harfuch destaca baja de 49% en homicidios a nivel nacional

Omar García Harfuch aseguró que el gobierno mexicano ha logrado una reducción “sin precedente” en los homicidios dolosos desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al reportar una disminución preliminar de 49 % entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

“El promedio diario de homicidio doloso y de delitos de alto impacto ha mantenido una tendencia a la baja sin precedente en nuestro país”, dijo durante la presentación de un balance de la estrategia de seguridad federal.

“De septiembre de 2024 a mayo de 2026 se registra una disminución preliminar de 49 % en el promedio diario nacional de homicidio doloso”, agregó el funcionario, quien atribuyó esta tendencia al fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y a una mayor coordinación territorial.

Según el secretario, la estrategia de seguridad del Gobierno federal combina “inteligencia, investigación, operaciones y despliegue territorial permanente”, con revisiones diarias del gabinete de seguridad para identificar objetivos prioritarios y fenómenos delictivos en las zonas con mayores niveles de violencia.

El informe ocurre en un contexto en el que la seguridad se mantiene como una de las principales preocupaciones ciudadanas, tras años de cifras récord de homicidios vinculados al crimen organizado.

La administración de Sheinbaum ha defendido una estrategia basada en coordinación interinstitucional, despliegues focalizados y labores de inteligencia, en contraste con las críticas de opositores y organizaciones civiles que exigen resultados sostenidos.

Suman más de 54 mil detenidos durante el gobierno de Sheinbaum

García Harfuch afirmó que desde el inicio de la administración “se han detenido cerca de 54 mil 300 personas por delitos de alto impacto”, lo que, dijo, implica que “haya menos delincuentes en la calle y aumente la paz en la población”.

Añadió que el Gobierno ha decomisado más de 400 toneladas de droga, destruido cerca de 2 mil 400 laboratorios clandestinos de drogas sintéticas y asegurado casi 30 mil armas de fuego, de las cuales, aseguró, 78 % provienen de Estados Unidos.

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“Cada una de esas armas representa menos disparos y menos heridas en las calles”, expresó.

El funcionario también destacó la extradición y transferencia de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos entre 2025 y 2026, medida que busca evitar espacios de impunidad para criminales acusados de secuestro, extorsión y ataques contra autoridades.

“En esta acción fueron transferidos delincuentes de todos los cárteles y de todas las facciones de los grupos delictivos”, afirmó.

Asimismo, señaló que durante la actual administración han sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, incluidos siete alcaldes en funciones, como parte de una política de “cero impunidad”.

“Sin importar partido o color. En estos casos hay integrantes de todos los partidos”, sostuvo.

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MB