Al menos ocho personas murieron este martes 28 de abril del 2026 en ataques de Israel contra el sur del Líbano, entre ellas tres miembros de la Defensa Civil que estaban realizando labores de rescate, mientras que otras 30 resultaron heridas, incluidos dos soldados del Ejército libanés.

¿Qué pasó en el Líbano hoy?

El peor bombardeo tuvo lugar en la localidad de Majdal Zoun, donde perdieron la vida cinco personas, "entre ellos tres paramédicos de la Defensa Civil Libanesa que quedaron atrapados bajo los escombros tras un ataque mientras realizaban una misión de rescate", informó el Centro de Operaciones de Emergencia en un comunicado.

La dirección general de la Defensa Civil confirmó el fallecimiento de sus tres integrantes y explicó que habían acudido a ayudar a los heridos de un ataque israelí contra un edificio cuando se vieron sorprendidos por el bombardeo.

En Majdal Zoun, también resultaron heridos dos soldados del Ejército libanés , según un comunicado de la institución castrense.

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia informó de dos ataques más en Jouayya y Jibchit, que causaron un muerto y 15 heridos, y dos muertos y 13 heridos , respectivamente.

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Autoridades condenan ataques de Israel y muertes en el sector sanitario libanés en plena tregua

El ministro de Salud Pública del Líbano, Rakan Nasseredine, condenó el bombardeo deliberado perpetrado este martes contra los rescatistas y alertó de que con ello se elevó a más de un centenar el número de trabajadores del sector sanitario asesinados desde el inicio del conflicto a comienzos de marzo.

"Nuestros paramédicos no son meros números y no permitiremos que estos crímenes queden impunes. Se exigirán responsabilidades y la justicia prevalecerá inevitablemente, aunque lleve tiempo", zanjó Nasseredine en una nota.

Todo ello se produce pese al alto el fuego acordado entre el Líbano e Israel, en vigor desde hace casi dos semanas y previsto al menos hasta mediados de mayo.

JM