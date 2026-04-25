Netanyahu ordena ofensiva militar contra Hizbulá tras ataques desde Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instruyó este sábado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensificar sus operaciones militares contra el grupo chií Hizbulá en territorio libanés , en medio de una nueva escalada de tensión en la frontera entre ambos países.

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A través de un breve comunicado difundido por su oficina, se confirmó que Netanyahu ordenó actuar con firmeza contra objetivos vinculados con Hizbulá en el sur del Líbano, reforzando así la postura ofensiva de Israel frente al movimiento armado. La instrucción fue dirigida al Ejército israelí con el objetivo de frenar nuevos ataques y mantener bajo control la situación en una de las zonas más sensibles del conflicto regional.

"El primer ministro Netanyahu ha ordenado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que ataquen con contundencia los objetivos de Hizbulá en el Líbano", dijo su oficina.

Israel responde con ataques tras lanzamiento de proyectiles

El anuncio se produce después de que este sábado el Ejército israelí reportara dos proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una "flagrante violación" por parte el grupo chií Hizbulá del alto el fuego vigente, en el que se producen a diario ataques israelíes en territorio libanés.

En otro comunicado, el Ejército israelí informó de que sigue atacando infraestructuras de Hizbulá en el sur del Líbano, incluyendo un depósito de armas.

"Las FDI continuarán actuando con contundencia contra las amenazas dirigidas contra la población civil israelí y sus soldados, de acuerdo con las directrices del alto mando político", dice la nota, publicada antes del anuncio de Netanyahu.

Ataques aumenta la tensión en el sur del Líbano

Al menos cuatro personas murieron este sábado en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en una ciudad del sur del Líbano, pese a la tregua de tres semanas anunciada por Estados Unidos el viernes de madrugada.

El Ejército israelí advirtió además hoy a los libaneses desplazados del sur del país que no vuelvan a sus hogares en unas aproximadamente sesenta localidades porque sus tropas continúan posicionadas allí, e informó de que durante el fin de semana (que en Israel cae en el viernes y sábado) sus tropas mataron a más de 15 presuntos miembros de Hizbulá en el sur del Líbano, donde mantienen una franja ocupada.

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Según las autoridades sanitarias del Líbano, al menos 2 mil 491 personas han muerto y otras 7 mil 719 han resultado heridas en ese país por ataques de Israel desde que Hizbulá volviera a lanzar proyectiles contra Israel a partir del 2 de marzo, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán emprendidos a finales de febrero.

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