Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, señaló este lunes a la enviada de la ONU para Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, que si el Gobierno libanés continúa refugiándose en Hizbulá, las consecuencias para el país serán catastróficas, asegurando que “se desatará un incendio que arrasará Líbano”.

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De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Defensa israelí, Katz se refirió al secretario general de la milicia chií libanesa, Naim Qassem, al afirmar que “está jugando con fuego y el fuego quemará a Hizbulá y a todo Líbano (...) Si el Gobierno libanés continúa amparándose en la organización terrorista Hizbulá, se desatará un incendio que arrasará Líbano”, dijo Katz a Hennis-Plasschaert, refiriéndose al líder de la milicia, según el comunicado oficial.

Israel exige al Gobierno libanés el desarme total de Hizbulá para evitar una nueva escalada

Según esta información, el titular de Defensa israelí afirmó que el presidente libanés, Joseph Aoun, está “apostando con el futuro de Líbano” y que “no habrá un alto el fuego real en Líbano mientras se siga disparando” contra el Ejército israelí y contra las comunidades del norte de Israel.

Hennis-Plasschaert y Katz se reunieron en presencia de otros altos funcionarios del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según el comunicado.

"Durante la reunión, el ministro de Defensa enfatizó que el Gobierno libanés debe garantizar el desarme de Hizbulá, primero al sur del río Litani hasta la Línea Amarilla, y luego en todo el Líbano", añade la nota.

Netanyahu ordena intensificar los ataques contra Hizbulá

El sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó "atacar con contundencia" a Hizbulá en Líbano, después de la prórroga de tres semanas del alto el fuego anunciada horas antes por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, tras las negociaciones mantenidas en la Casa Blanca entre diplomáticos libaneses e israelíes.

En las negociaciones en Washington del pasado jueves -tras las que el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, ya dijo que el acuerdo no era del 100 %"-, el grupo chií Hizbulá estuvo ausente. El intercambio de fuego entre Israel y Hizbulá ha continuado en Líbano pese a esta última tregua.

De hecho, el Ejército israelí anunció este lunes haber atacado supuestas instalaciones de Hizbulá en el sur del Líbano.

Además, aseguró haber matado a tres supuestos milicianos del grupo chií este domingo "en defensa propia" después de que estos se acercaran, según su versión, a la línea divisoria tras la que sus tropas se mantienen apostadas.

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La milicia chií entró en el conflicto regional en respuesta la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que desencadenó en que Israel respondiera con aún mayor contundencia contra Líbano, provocando unos 2 mil 300 muertos y más de 7 mil 500 heridos en siete semanas , según datos oficiales.

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