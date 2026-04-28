La Casa Blanca compartió este martes 28 de abril del 2026 una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al monarca británico, Carlos III, durante su visita de Estado a Washington, acompañada de la leyenda "Dos reyes", lo que generó críticas en redes sociales.

¿Cuál fue la foto de Trump y Carlos III que despertó una ola de controversia en redes?

En la imagen aparecen Trump y Carlos III en uno de los jardines de la Casa Blanca durante la ceremonia militar con la que dio la bienvenida al monarca, en la primera visita de Estado desde su regreso al ejecutivo en 2025.

"Dos reyes", tituló la Casa Blanca la imagen publicada en su cuenta oficial de X, donde aparecen ambos líderes sonriendo y saludando.

Trump, que se ha presentado a sí mismo como rey o papa en imágenes generadas con inteligencia artificial, ha sido criticado por el movimiento conocido como "No Kings", que vuelve a utilizar los gritos que llevaron a la independencia del país en 1776 de la monarquía británica y el nacimiento de esta longeva república.

¿Qué dijo Carlos III de su relación con Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos?

"A la sombra de los monumentos a George Washington y Thomas Jefferson, rendir homenaje al rey británico podría parecer un comienzo irónico para nuestra celebración de los 250 años de independencia estadounidense; sin embargo, de hecho, ningún tributo podría ser más apropiado", apuntó Trump esta mañana en una recepción de honor.

La intervención de Carlos III estuvo marcada por su condena al intento de atentado contra Trump acontecido el sábado en un hotel de Washington durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Posteriormente, el monarca británico pronunció un discurso en el Congreso estadounidense donde calificó la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña como "irrompible", pidió públicamente ayuda para Ucrania y defendió el papel de la OTAN.

JM