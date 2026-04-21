Ante la incertidumbre sobre la posible segunda reunión entre Estados Unidos e Irán en Pakistán para continuar las negociaciones que buscan poner fin a la guerra, este martes el Gobierno del presidente Donald Trump anunció nuevas sanciones financieras contra la República Islámica, dirigidas a una red vinculada con el programa de drones iraní.

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De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las sanciones afectarán a 14 personas, empresas y aeronaves ubicadas en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos , ya que, según Washington, estarían implicadas en la adquisición de armamento, incluidos drones , para la Guardia Revolucionaria iraní.

Estados Unidos impone sanciones por programa de drones y presiona a Irán

Estas sanciones, dijo el Departamento de Estado en un comunicado, respaldan la Operación Furia Épica, la ofensiva lanzada por Estados Unidos el 28 de febrero que desencadenó la guerra actual, para "contrarrestar los programas armamentísticos de Irán".

El anuncio se produce cuando crece la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de negociaciones entre ambos países en Pakistán este miércoles , cuando vence el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a Islamabad, pero permanece en Washington para participar en reuniones en la Casa Blanca, mientras el Gobierno iraní no ha confirmado su intención de participar en las negociaciones.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner - yerno de Trump-, que debían acompañar a Vance, también siguen en Estados Unidos.

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No está claro a qué hora exacta del miércoles expiraría el alto el fuego, pero Trump dijo este martes en una entrevista con la cadena CNBC que no pretende extenderlo.

"No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo", respondió el presidente. "Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo", agregó sobre las negociaciones previstas en Islamabad.

En caso de que no haya un acuerdo, Trump dijo que espera que se retomen "los bombardeos" porque esa sería "la mejor actitud para afrontar la situación".

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El Gobierno de Pakistán afirmó este martes que continúa a la espera de una confirmación formal de asistencia a las negociaciones por parte de la delegación iraní.

El Ejército iraní afirmó este martes que está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran un buque iraní en el mar de Omán.

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