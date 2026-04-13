La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), desde su portal oficial, publicó un comunicado en el cual reportó el fallecimiento de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En dicho material, la secretaría, al mando de Roberto Velasco, dicta: " La Cancillería reafirma su preocupación y su exigencia de acciones inmediatas. La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y protección de la vida de las personas ".

Comunicado de la SRE desde su página oficial. ESPECIAL

Detalles sobre el fallecimiento del connacional

El comunicado de la SRE dicta que el mexicano se encontraba en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana, al cuidado de agentes del ICE. Fue el consulado de México en Nueva Orleans quien habría alertado del fallecimiento a esta secretaría .

"El Consulado de Carrera de México en Nueva Orleans fue notificado por autoridades del ICE que el 11 de abril ocurrió el lamentable fallecimiento de una persona mexicana [...] Hasta el momento, la causa de la muerte sigue bajo investigación", dicta.

La Cancillería garantizó que se mantiene comunicación permanente con las autoridades pertinentes, con el objetivo de conocer la causa de la muerte y circunstancias previas, para esclarecer plenamente los hechos.

La SRE muestra preocupación y rechazo por este tipo de hechos

La SRE indicó que, en conjunto con la familia y personal jurídico de dicha secretaría y sus programas de asesoría legal, se analizarán acciones a seguir en el caso.

En ese sentido, la secretaría al mando de Velasco expresó su preocupación ante esta muerte y exigió acciones inmediatas, porque acusó que la repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE.

Esto último, señaló, es incompatible con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas .

"Se ha instruido a la red consular a redoblar esfuerzos y realizar diariamente visitas a los centros de detención de ICE. De igual manera, se reitera a la comunidad mexicana que pueden contactar al consulado de su jurisdicción o a la Línea de Apoyo Consular Mexicana (520.623.7874) en caso de detención o de requerir asistencia consular", agregó.

Afirmó, finalmente, que el Gobierno de México continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación , con el propósito de velar por la protección y dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria.

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