Estrecho de Ormuz: ¿Cuáles son las nuevas medidas de EU contrá Irán?

Después de las primeras negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Ormuz vuelve a posicionarse como uno de los factores clave en el conflicto, luego de que este domingo el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunciara el bloqueo de los puertos iraníes a partir de las 10:00 horas de este lunes.

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A través de un comunicado, el Centcom advirtió que el bloqueo incluirá tanto puertos como terminales petroleras iraníes, así como la "totalidad del litoral iraní", por lo que cualquier buque que entre o salga sin autorización estará sujeto a la intercepción, captura o desviación.

El ejército iraní respondió poco después, asegurando que dicho bloqueo es "ilegal" y que su Gobierno lo considera un acto de "piratería" , amenazando que podría atacar cualquier puerto del Golfo en respuesta a las medidas estadounidenses.

¿En qué consiste el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz?

Las fuerzas estadounidenses señalaron que el bloqueo marítimo afectará a todos los buques, sin importar su bandera, en el Golfo de Omán, el mar Arábigo y el estrecho de Ormuz.

EL INFORMADOR/ L. Martínez

Sin embargo, destacaron que sí permitirán el paso de ayuda humanitaria como alimentos, suministros médicos y todo lo relacionado con asistencia de emergencia destinada a salvar vidas; no obstante, estos envíos estarán sujetos a inspección.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que cualquier barco que intente salir o entrar al estrecho de Ormuz será bloqueado , a la par que se buscará a los navíos en aguas internacionales que hayan pagado peaje a Irán.

"Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", afirmó Trump.

La operación en el estrecho, según el mandatario, también tendrá la tarea de destruir las minas que, aseguró, el Gobierno iraní ha estado colocando y cuya limpieza ordenó desde el pasado sábado.

Las autoridades estadounidenses destacaron que, en el caso de barcos comerciantes, deberán estar atentos a las transmisiones de “Avisos a los Navegantes” y comunicarse con las fuerzas navales de Estados Unidos a través del canal 16 cuando se encuentren cerca de los puntos establecidos para recibir indicaciones.

Negociación de paz entre Estados Unidos e Irán

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos se produce luego de las fallidas negociaciones entre ambas naciones que comenzaron el sábado 11 de abril en Islamabad, capital de Pakistán , país que ha servido de mediador en el conflicto.

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De acuerdo con reportes internacionales, el diálogo concluyó el domingo 12 de abril sin lograr un acuerdo, debido a lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán describió como "exigencias excesivas y solicitudes ilegales" por parte de Estados Unidos, en las que el estrecho de Ormuz juega un papel fundamental, ya que más del 20% del petróleo mundial circula por ahí.

Ahora, el Gobierno pakistaní busca lograr una segunda ronda de negociaciones, especialmente tras la prórroga del alto el fuego que se pactó la semana pasada por otros 15 días más.

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