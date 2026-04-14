El presidente de EU, Donald Trump, dijo que cree que su Gobierno puede centrarse en Cuba una vez que solvente la guerra contra Irán en un momento en que Washington asegura que siguen manteniendo contactos con La Habana mientras la isla continúa sufriendo el bloqueo petrolero estadounidense.

“Cuba es una nación en colapso. Vamos a llevar a cabo esta iniciativa (la de impedir que reciba petróleo de manera regular), y es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto (en referencia a la guerra contra Irán)”, dijo Trump a medios durante un acto en la Casa Blanca.

“Ha sido un régimen muy opresivo, como saben. Contamos con muchos y extraordinarios cubano-estadounidenses, prácticamente todos ellos votaron por mí, y han sido tratados de manera terrible. En muchos casos, sus familiares han sido asesinados. Han sido golpeados y asaltados; han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba”, añadió Trump sobre la isla.

También dijo que “ha sido gobernada de forma espantosa por (Fidel) Castro”, durante muchos años.

Después de que empezara el estrangulamiento petrolero estadounidense, Trump ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno castrista de Miguel Diaz-Canel está a punto de derrumbarse y ha llegado a sugerir que EU llevaría a cabo “una toma de control amistosa” de Cuba.

CT