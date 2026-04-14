Martes, 14 de Abril 2026

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Marco Rubio estará en la mesa de diálogo

Hoy tendrá lugar en Estados Unidos un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero de un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego

Por: EFE

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, será un personaje clave en el diálogo que sostendrán hoy Líbano e Israel en Washington. AFP

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, será un personaje clave en el diálogo que sostendrán hoy Líbano e Israel en Washington. AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, será parte de las conversaciones entre los embajadores de Israel y el Líbano en Washington hoy, de acuerdo con medios locales.

Hoy tendrá lugar en Estados Unidos un encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel, el primero de un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.

Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbolá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano.

Mientras tanto, el líder del grupo chií Hezbolá Naim Qassem, denunció que las inminentes negociaciones directas entre el Líbano e Israel equivalen a “rendirse”, y advirtió al presidente libanés, Joseph Aoun, de que ponerse en contra de su movimiento va en beneficio de Israel.

El alto el fuego en Líbano no forma parte de la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, este punto ha complicado las negociaciones para un acuerdo definitivo.

CT

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