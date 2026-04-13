La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibirá a las gasolineras que encarezcan el precio promedio nacional de combustibles a partir de este lunes, así lo informó el titular Iván Escalante.

"No cargues aquí": hoy inicia campaña con lonas en gasolineras

El titular de la Profeco señaló que se fortaleció la estrategia de monitoreo, vigilancia y verificación de las estaciones de servicio, identificando los establecimientos en los que están cobrando "mucho más caro" la gasolina regular y el diésel.

"Continúan las mesas de trabajo con el sector, con el objetivo de alcanzar esta semana un acuerdo para estabilizar el precio del diésel en 28 pesos en punto de venta.

" Vamos a iniciar a partir de hoy esta estrategia de lonas de: 'No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios'. El día de hoy vamos a iniciar estos recorridos en la mayoría de los estados del país, salvo Baja California Sur y Quintana Roo que tienen otros precios por un tema de logística ", expuso Escalante.

"La idea es colocar estas lonas para informar a las personas consumidoras en dónde está volándose la barda con los precios, tanto en gasolina regular como en diésel", detalló.

Señaló que también hay un mapa virtual para identificar lo precios en las estaciones de servicio. El precio promedio nacional de gasolina regular está en 23 pesos con 69 centavos, informó.

El gobierno de Sheinbaum interviene en los precios de los combustibles

Durante "La Mañanera" de este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum indicó que si su gobierno no estuviera interviniendo para apoyar el precio de la gasolina, el precio estaría en más de 30 pesos por litro , mientras que el diésel sobre 32-22 pesos .

"El precio de la magna no puede pasar de 24 pesos", dijo al destacar los impuestos que se quitan, asociados al precio de los combustibles.

Mencionó que en el caso del diésel, se pudo llegar a un acuerdo de 28 pesos por litro, "pero queremos bajarlo más". Informó que esta semana habrá una reunión con los gasolineros para revisar el tema.

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FF