El Ejército de EU aseguró este martes haber destruido 17 embarcaciones militares iraníes y alrededor de 100 misiles balísticos durante los operativos realizados esta semana, posteriores a la misión denominada Furia Épica , ejecutada el pasado fin de semana.

El Comando Central de EU informó en una actualización difundida a través de su cuenta oficial en X que decenas de aviones bombarderos estadounidenses participaron en una ofensiva contra un puerto militar ubicado en el sur de Irán, donde fueron destruidos 17 barcos y un submarino.

Dos mil objetivos neutralizados

De acuerdo con el almirante Brad Cooper, titular del comando, un total de dos mil objetivos han sido atacados desde el inicio de las operaciones, entre ellos 100 misiles balísticos que, según detalló, fueron neutralizados antes de ser utilizados.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión en la región, mientras Washington sostiene que sus acciones buscan debilitar la capacidad militar iraní y reducir riesgos para sus aliados.

Cooper, quien juega un rol protagónico en las operaciones estadounidenses en Oriente Medio, detalló que la destrucción de los barcos iraníes han dejado al régimen sin ninguna embarcación militar identificable en el Golfo Pérsico o en el Golfo de Omán , donde habían tenido presencia durante décadas.

Ataques coordinados con Israel

Además, las fuerzas armadas de EU indican que Irán posee cinco mil misiles balísticos y otros dos mil drones que son parte de los objetivos que están siendo atacados conjuntamente con Israel.

Sobre novedades en los operativos, el almirante Cooper indicó que el Ejército ha realizado ataques masivos con drones de la fuerza de tarea "Scorpion Strike", cuyo diseño está inspirado en armamento creado originalmente en Irán y que fueron adaptados en EU para realizar ataques unidireccionales a escala.

Este es el primer reporte de la guerra realizado directamente por el militar de alto rango a cargo de los operativos en la zona desde que iniciaron las hostilidades el fin de semana.

Antes de esta actualización y datos precisos de los objetivos militares destruidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, había dicho en el Senado que la intensidad de los ataques sería cada vez mayor en las próximas horas.

