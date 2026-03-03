Evacuación de estadounidenses se complica por cierre aéreo en Medio Oriente

Más de mil 500 ciudadanos estadounidenses han pedido apoyo para salir de distintos países de Medio Oriente hasta este martes, tras el estallido del conflicto armado. Sin embargo, las labores de evacuación se han visto obstaculizadas por el cierre del espacio aéreo y la inoperatividad de varios aeropuertos, situación que ha detonado cuestionamientos hacia la Administración del presidente Donald Trump por una presunta falta de previsión.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que entre mil 500 y mil 600 estadounidenses han solicitado asistencia para abandonar la región. Reconoció que el proceso podría demorar, debido a las restricciones aéreas impuestas por diversos gobiernos tras el inicio de la guerra.

PUEDES LEER: Francia moviliza portaaviones nuclear y cazas al Mediterráneo ante tensiones

El funcionario explicó que, aunque Estados Unidos pueda disponer de aeronaves listas para despegar, la imposibilidad de aterrizar en ciertos países —ya sea por falta de autorizaciones o porque los aeropuertos han sido blanco de ataques— limita las operaciones de traslado.

Desde el lunes, Washington emitió una alerta para 14 países de la zona, entre ellos Israel, Jordania, Yemen, Líbano y Egipto, exhortando a sus ciudadanos a salir de inmediato mientras aún haya vuelos comerciales disponibles.

Críticas por falta de planificación

El manejo de las evacuaciones por parte de la Administración Trump, ha recibido diversas críticas, como la de la excongresista Marjorie Taylor Green, quien aseguró en su cuenta de X que pedirle a los estadounidenses en Jerusalén salir del país con sus propios recursos es una "traición increíble".

Además, la Administración del presidente, Donald Trump, anunció este martes el cierre de sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, en medio de la ola de ataques iraníes como represalia por la operación a gran escala lanzada por Washington en conjunto con Israel.

TAMBIÉN LEE: Guerra en Medio Oriente impacta comercio global

Por su parte, el senador demócrata Andy Kim dijo en su cuenta de X que "las advertencias a los ciudadanos para que evacuen tres días después del inicio de esta guerra, cuando el espacio aéreo está cerrado, son una clara señal de la estrategia y la planificación nulas", por parte del Gobierno.

El espacio aéreo en gran parte de la región continúa cerrado, provocando la suspensión de operaciones en varios aeropuertos clave y dejando a miles de pasajeros varados.

Según datos de Flightradar24, países como Irán, Israel, Irak, Qatar, Baréin, Kuwait y Siria mantienen totalmente cerrados sus cielos a vuelos civiles por la escalada del conflicto, mientras que otros han impuesto restricciones parciales que complican aún más los corredores de evacuación y el tránsito comercial.

YC