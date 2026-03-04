Cuba mantiene hasta abril el déficit de combustible aéreo en aeropuertos

Las autoridades de Cuba ampliaron hasta el 10 de abril el aviso por escasez de combustible para aviones en todos los aeropuertos del país. La alerta, emitida originalmente el 10 de febrero con vigencia de un mes, fue atribuida al asedio petrolero impuesto por Estados Unidos.

El Notam (aviso a aviadores) difundido por el Gobierno cubano precisa que la falta de queroseno impacta a la totalidad de las terminales internacionales de la isla y mantiene una vigencia mensual. En el mensaje codificado se indica “JET A1 FUEL NOT AVBL”, es decir, que el combustible tipo A1 para aeronaves no se encuentra disponible. La notificación aparece registrada en la base de datos de la Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La medida alcanza a los siguientes aeropuertos internacionales:

Aeropuerto Internacional Jose Marti

Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gomez

Aeropuerto Internacional Jaime Gonzalez

Aeropuerto Internacional Abel Santamaria

Aeropuerto Internacional Ignacio Agramonte

Aeropuerto Internacional Jardines del Rey

Aeropuerto Internacional Frank Pais

Aeropuerto Internacional Antonio Maceo

Aeropuerto Internacional Sierra Maestra

A raíz del primer anuncio de este tipo, todas las aerolíneas canadienses y rusas cancelaron temporalmente sus conexiones con la isla; mientras que las españolas, mexicanas y panameñas introdujeron escalas técnicas y, en algunos casos, redujeron frecuencias.

La falta de combustible ha supuesto un fuerte obstáculo para el sector turístico cubano, que fue un motor económico para la isla pero lleva años a la baja. Canadá y Rusia son además los dos primeros mercados emisores de viajeros internacionales al país.

El presidente de EU, Donald Trump, firmó el pasado 29 de enero una orden ejecutiva que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba, tras alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para su país.

La decisión fue una vuelta de tuerca más a la presión energética sobre Cuba que comenzó el 3 de enero, cuando tras la operación militar que concluyó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, EU anunció el fin del suministro de petróleo de ese país suramericano a la isla.

Trump instó entonces a La Habana a negociar "antes de que sea demasiado tarde". El Gobierno cubano aseguró que está abierto a un diálogo con Washington, aunque ha negado en varias ocasiones que se encuentren ya inmersos en conversaciones.

Cuba produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas. Para el resto recurría a importaciones de Venezuela (que en 2025 supusieron en torno a un 30 % del total) y, en menor medida, de México y Rusia.

