La ONU alerta de un 'efecto dominó' humanitario por la escalada en Medio Oriente

El responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Tom Fletcher, advirtió este martes que la escalada de violencia en Medio Oriente está generando un impacto humanitario “cada vez más desalentador”, con un “efecto dominó” que profundiza crisis preexistentes en varios países de la región.

En un comunicado, el alto funcionario alertó de que viviendas, hospitales y escuelas han sido alcanzados por ataques en Irán, Líbano, Siria, el territorio palestino ocupado, Israel y diversas naciones del Golfo. “Los civiles deben ser protegidos, punto”, subrayó, al recordar que el derecho internacional humanitario obliga a las partes en conflicto a salvaguardar a la población y la infraestructura civil.

Fletcher informó que la ONU ha activado planes de contingencia tanto en Irán como en otros países que podrían verse arrastrados por la crisis, entre ellos Afganistán, Pakistán, Líbano, Siria y Yemen. No obstante, reconoció que la limitada presencia de organizaciones no gubernamentales internacionales y el reducido espacio operativo dentro de Irán dificultan la coordinación y la entrega de asistencia.

Crisis que se agravan

El responsable de OCHA destacó los efectos indirectos del conflicto en Afganistán, donde cerca de 22 millones de personas ya necesitan ayuda humanitaria y más de 17 millones enfrentan inseguridad alimentaria. En Pakistán, que alberga alrededor de 1.3 millones de refugiados, la inestabilidad regional podría desencadenar nuevos flujos de desplazados, especialmente hacia la provincia de Baluchistán, una de las más vulnerables del país.

En el territorio palestino ocupado, Fletcher señaló que las restricciones de acceso han limitado gravemente la entrada de suministros esenciales. Aunque el cruce de Kerem Shalom reabrió para permitir el ingreso de combustible y ayuda humanitaria, otros pasos como el de Rafah permanecen cerrados. Además, las evacuaciones médicas continúan suspendidas, dejando a miles de pacientes sin acceso a tratamientos especializados fuera de la franja.

En Cisjordania, el cierre de puestos de control ha restringido severamente la movilidad de la población palestina y ha complicado el trabajo de las organizaciones humanitarias, que enfrentan demoras y obstáculos logísticos.

Desplazamientos y presión regional

En Líbano, los bombardeos en el sur del país, Nabatieh, Beirut y el valle de la Bekaa han causado decenas de muertos y heridos, además de provocar desplazamientos masivos. Más de 60 mil personas se encuentran refugiadas en centros colectivos , según OCHA, lo que incrementa la presión sobre los servicios básicos y la capacidad de respuesta local.

Fletcher también advirtió que el cierre de espacios aéreos y la interrupción de rutas energéticas y marítimas —en particular el Estrecho de Ormuz, cuya navegación ha sido amenazada por Irán— están afectando las cadenas de suministro. Esta situación eleva el riesgo de aumentos en los precios de alimentos y combustibles, con repercusiones que podrían sentirse más allá de la región.

El funcionario insistió en que la comunidad internacional debe redoblar esfuerzos diplomáticos para frenar la escalada y garantizar el acceso seguro y sin restricciones a la ayuda humanitaria, en un contexto donde millones de personas dependen de ella para sobrevivir.

