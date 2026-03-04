El Papa León XIV hizo este martes un llamado urgente a favor de la paz y exhortó a la comunidad internacional a buscar soluciones a los conflictos “sin usar las armas” , al referirse a la situación en Oriente Medio.

A su salida de la residencia pontificia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde acude un día a la semana para descansar, el pontífice pidió reducir la escalada de violencia y el clima de confrontación global.

“Rezar por la paz, trabajar por la paz. Hay menos amor y está aumentando el odio en el mundo”, expresó ante periodistas congregados en el lugar.

Soluciones “sin armas”

León XIV subrayó la necesidad de promover el diálogo como vía principal para la resolución de conflictos y advirtió que el recurso a las armas solo profundiza las heridas entre pueblos y naciones. “Hay que buscar promover el diálogo y encontrar soluciones sin las armas para resolver los problemas”, insistió.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, donde los enfrentamientos recientes han generado preocupación internacional y llamados de distintos líderes mundiales a evitar una mayor escalada.

La responsabilidad moral

León XIV ya urgió este domingo a detener la espiral de violencia en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable" , llamando a la responsabilidad moral de las potencias implicadas en la crisis, en un llamamiento tras el rezo del ángelus.

"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", dijo.

Y agregó: "Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia", para acto seguido pedir oraciones por la paz.

El llamamiento del pontífice se produjo solo un día después del ataque con el que Estados e Israel buscan tumbar el régimen iraní, que respondió atacando Israel e intereses estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros países.

TG