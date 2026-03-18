Deuda de Estados Unidos rompe récord: 39 billones tras conflicto con Irán

Este miércoles la deuda de Estados Unidos rebasó la cantidad récord de 39 billones de dólares , un umbral que se alcanza apenas semanas después del inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero de 2026.

La cifra histórica evidencia las prioridades en conflicto que enfrenta el gobierno: por un lado, impulsar una amplia reforma fiscal y aumentar el gasto en defensa y en la aplicación de las leyes migratorias; por otro, tratar de reducir la deuda, un compromiso que el presidente Donald Trump asumió tanto en campaña como durante su mandato.

Las repercusiones de la deuda

La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO por sus siglas en inglés) detalla algunos de los efectos del aumento de la deuda pública en los estadounidenses, entre ellos mayores costos del crédito para cosas como hipotecas y automóviles, salarios más bajos debido a que las empresas tienen menos dinero disponible para invertir, y bienes y servicios más caros.

Quienes abogan por un presupuesto equilibrado también advierten que la tendencia de largo plazo de pedir prestado más y pagar más intereses obligará a los estadounidenses a afrontar decisiones fiscales más difíciles en el futuro.

Michael Peterson, presidente del consejo y director general de la organización sin fines de lucro Peter G. Peterson Foundation —creada para concienciar sobre los desafíos fiscales de largo plazo de EU—, manifestó en un comunicado que "debemos reconocer este alarmante ritmo de crecimiento y la importante carga financiera que estamos imponiendo a la próxima generación".

La trayectoria del aumento de los costos también resulta preocupante. La deuda federal se ha disparado con presidentes tanto republicanos como demócratas, y ha sido impulsada más recientemente por guerras, el gasto masivo durante la pandemia y recortes de impuestos.

La deuda nacional de Estados Unidos alcanzó los 38 billones de dólares hace cinco meses, y los 37 billones dos meses antes.

"Al ritmo de crecimiento actual, alcanzaremos la asombrosa cifra de 40 billones de dólares de deuda nacional antes de las elecciones de noviembre", indicó Peterson. "Pedir prestado billón tras billón a este ritmo acelerado sin un plan en marcha es la definición de algo insostenible".

El asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett calculó el domingo que la guerra en Irán le había costado a Estados Unidos más de 12 mil millones de dólares hasta ahora. No está claro cuándo terminará la guerra. Representantes de la Casa Blanca y del Departamento del Tesoro no respondieron de momento a una solicitud de comentarios sobre el hito de la deuda el miércoles.

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KR