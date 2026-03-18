Béisbol: así reaccionaron Trump y Delcy Rodríguez al título de Venezuela ante EU

La selección de Venezuela consiguió una victoria histórica al imponerse 3-2 frente a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol, del pasado martes 17 de marzo. Este resultado no solo marcó su primer campeonato en el torneo, sino que también generó múltiples reacciones en el ámbito político tanto dentro como fuera del país.

Desde temprano, distintas figuras públicas comenzaron a pronunciarse. Entre ellas, María Corina Machado, líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, compartió un video grabado desde el estadio loanDepot Park, en Miami, donde se celebró el encuentro. En su publicación expresó: "GANAMOS!!!! SOMOS CAMPEONES DEL MUNDO! QUÉ ORGULLO SER VENEZOLANA; GRACIAS, MUCHACHOS!!!", acompañado del hashtag #ArepaPower.

En la misma línea, Carlos Vecchio, quien fue designado como embajador ante Estados Unidos por el gobierno interino de Juan Guaidó, reaccionó en redes sociales citando un video del momento y escribiendo: "Campeones. Que orgullo".

Por su parte, Nicolás Maduro Guerra también se sumó a las celebraciones y calificó el triunfo como un hecho significativo para el país. A través de sus redes, afirmó:

"¡SOMOS CAMPEONES! No hubo adversario grande porque nuestra determinación fue gigante. Jugamos con el alma y vencimos por derecho propio".

Asimismo, añadió:

"Esta victoria es la justicia histórica para un pueblo que nunca dejó de creer; es el abrazo y la alegría que el país merecía. ¡Gracias, muchachos, por defender nuestra bandera con la vida y regalarnos la gloria!".

Delcy Rodríguez declara sobre el triunfo de Venezuela

En otro anuncio, Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada de Venezuela, comunicó mediante un mensaje en video que el miércoles 18 de marzo sería día no laborable para permitir celebraciones en todo el país. En su declaración señaló:

"He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar. ¡Mañana todos al gran concierto Venezuela triunfa unida!".

Rodríguez también resaltó la relevancia del logro deportivo, subrayando que se trata del primer título de Venezuela en este torneo internacional, al que describió como "un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país".

Mientras tanto, en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump reaccionó en su plataforma Truth Social con un mensaje breve tras el final del encuentro: "STATEHOOD!!!". El término hace referencia a la condición de ser un estado, es decir, formar parte de una nación con gobierno propio, de acuerdo con el diccionario de Cambridge. En español, se traduce como "estatidad", un concepto utilizado particularmente en Puerto Rico en relación con su posible integración como estado de Estados Unidos.

Horas antes del partido final, Trump ya había hecho comentarios similares al referirse al desempeño del equipo venezolano. Tras su victoria en semifinales contra Italia, publicó: "¡Wow! Venezuela derrotó a Italia esta noche, 4-2, en la semifinal del WBC (¡béisbol!). Se ven realmente muy bien. ¡Cosas buenas están pasando en Venezuela últimamente! Me pregunto de qué se trata toda esta magia. ¿ESTADIDAD, #51, ALGUIEN?".

Las declaraciones de Trump retomaron su postura previa sobre la posibilidad de incorporar a Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos, una idea que ha mencionado en distintas ocasiones en el pasado.

Con información de EFE

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