Dos personas murieron en la ciudad de Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, tras el impacto de un misil en un edificio residencial durante una andanada de ataques lanzados desde Irán. Se trata de las primeras víctimas mortales por bombardeos iraníes desde el pasado 9 de marzo, lo que eleva a 14 el total de fallecidos en territorio israelí en el contexto de la actual guerra entre ambos países.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) confirmó que las dos personas fueron encontradas sin vida entre los escombros del inmueble, poco después de la medianoche del martes. De acuerdo con el testimonio de uno de los paramédicos, al llegar al lugar observaron graves daños estructurales, humo y cristales rotos.

“Entre los escombros, encontramos a dos personas inconscientes, sin pulso ni respiración, con heridas graves. Les realizamos la evaluación médica, pero no presentaban signos vitales y no tuvimos más remedio que declararlas muertas en el lugar”, explicó.

Por su parte, la organización de emergencia United Hatzalah indicó que las víctimas tenían alrededor de 70 años. Medios locales señalaron que se encontraban en la escalera del edificio al momento del impacto y que, posiblemente, una de ellas tenía una discapacidad que le impedía llegar a tiempo a un refugio antiaéreo.

El Ejército israelí informó que el ataque mortal fue provocado “con toda probabilidad” por un misil de racimo lanzado hacia la zona de Tel Aviv. Este tipo de armamento está diseñado para abrirse antes de impactar y dispersar múltiples submuniciones en un área extensa.

Según datos proporcionados por United Hatzalah, alrededor del 50 por ciento de los misiles iraníes disparados contra Israel desde el 28 de febrero cuentan con este tipo de ojivas, lo que incrementa el riesgo para la población civil debido al amplio radio de impacto.

En los últimos días, varios misiles de estas características han logrado alcanzar zonas cercanas a Tel Aviv sin ser interceptados por los sistemas de defensa israelíes. El Ejército no pudo precisar si el ataque ocurrido durante la madrugada del martes fue detenido o no por estos sistemas.

Además del impacto en Ramat Gan, los servicios de emergencia reportaron otros puntos afectados en la zona metropolitana, incluida la estación de tren de Savidor. Los Bomberos de Israel informaron de múltiples impactos y de la presencia de personas heridas.

Los ataques se registraron tras la activación de las alarmas antiaéreas tanto en Tel Aviv como en Jerusalén, donde también se escucharon explosiones derivadas de intentos de intercepción.

EFE

Bombardean una central nuclear en el Sur de Irán

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este miércoles que Irán notificó el impacto, la noche del martes, de un proyectil en el recinto de la central nuclear de Bushehr, en el sur del país. El organismo precisó que no hubo daños en la instalación ni personas heridas.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró en un comunicado difundido en X su llamado a la “máxima contención” ante el actual conflicto, con el fin de evitar el riesgo de un accidente nuclear en medio de la creciente escalada militar en la región.

El incidente ocurre en el contexto de las tensiones entre Irán e Israel, luego de que Teherán lanzara ataques con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Lariyani, expresidente del Parlamento iraní y asesor del líder supremo, a quien las autoridades iraníes consideran un “mártir”.

De acuerdo con el OIEA, el impacto en Bushehr no afectó sistemas críticos ni provocó fugas radiactivas, por lo que la seguridad de la planta se mantiene bajo control, pese a la cercanía de acciones militares.

La central de Bushehr, la única planta nuclear operativa de Irán y construida con apoyo ruso, es considerada una instalación sensible por la presencia de material nuclear y los riesgos que implicaría un ataque directo.

Grossi ha advertido en diversas ocasiones que cualquier acción militar cerca de instalaciones nucleares incrementa significativamente los riesgos para la seguridad radiológica y la población civil, por lo que urgió a evitar una escalada con posibles consecuencias “catastróficas”.

CT