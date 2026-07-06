Un buque petrolero que navegaba frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz se incendió la madrugada del martes hora local después de ser alcanzado por un proyectil, informó el ejército británico.

Se trata del más reciente ataque contra una embarcación que navegaba por el estrecho por donde, en tiempos de paz, llegó a transitar una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial. Las sospechas recayeron de inmediato sobre Irán, de quien se cree que ha atacado a otros buques que navegan por una ruta cercana a la costa omaní a pesar de las advertencias de Teherán de que sólo su ruta era segura.

Estados Unidos busca a toda costa continuar sus negociaciones con Irán para reabrir por completo el estrecho, reducir la escala del controversial programa nuclear de Teherán y poner fin permanente a la guerra.

Los ataques previos contra embarcaciones en el estrecho han provocado una respuesta militar de Washington y posteriores represalias de Irán contra otras naciones de la región, aumentando el riesgo de una escalada.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos parecen estar suspendidas hasta que se realicen los funerales del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en las primeras horas del conflicto. Cada vez hay más señales de que los dolientes pidieron en su funeral la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las autoridades trasladaron vía aérea el cuerpo de Jamenei hacia la ciudad chií de Qom, donde será honrado el martes.

La agencia Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido indicó que el navío fue atacado cerca de Limah, Omán, en el estrecho de Ormuz.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Señaló que el proyectil impactó el costado de babor de la embarcación mientras intentaba navegar hacia el sur para salir del estrecho rumbo al golfo de Omán.

Añadió que el ataque no tuvo impacto ambiental y que las autoridades estaban investigando.

JM