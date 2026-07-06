Fuertes lluvias causan estragos en Nueva Jersey; cae el techo de una tienda

La lluvia que rompió la ola de calor en el noreste de Estados Unidos provocó este lunes el derrumbe de parte del techo de una tienda en Nueva Jersey.

Dos personas quedaron atrapadas brevemente entre los escombros en el BJ's Wholesale Club de Ocean Township, pero lograron salir , y no se reportaron heridos, según la policía del condado de Monmouth.

Se reportaron lluvias con inundaciones en partes de la ciudad de Nueva York, Filadelfia y Nueva Jersey , mientras varias rondas de tormentas atravesaban la zona el lunes, poniendo fin a una ola de calor que afectó a gran parte del área la semana pasada.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió el domingo sobre el golpe de calor y compartió ubicaciones de piscinas y centros de enfriamiento. Pero para el lunes, instaba a la gente a abandonar de inmediato los apartamentos en sótanos si veían que el agua subía en sus viviendas.

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Las fuertes lluvias dejaron autos varados en caminos inundados en todo el norte de Nueva Jersey, y el agua se metió en negocios y al menos un hospital.

"No es nada demasiado serio", comentó el capitán de la policía de Lakewood, Leroy Marshall.

La lluvia y las tormentas rompieron el domo de calor que se instaló sobre gran parte del noreste de Estados Unidos la semana pasada.

El aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, estableció el jueves un récord de 40 grados Celsius. Las temperaturas mínimas en muchos lugares apenas bajaron de 27 °C, lo que impidió que la gente se refrescara incluso por la noche.

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La temperatura en LaGuardia se mantuvo el lunes con la lluvia apenas por debajo de 21 °C.

Las autoridades de Nueva Jersey investigaban al menos 29 muertes la semana pasada que posiblemente estuvieron relacionadas con el calor . Las personas fueron halladas muertas en la calle o en viviendas sin aire acondicionado. Tenían entre 30 y 80 y tantos años, indicó el comisionado del Departamento de Salud de Nueva Jersey, Raynard Washington.

JM