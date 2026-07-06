Quién es Celeste Amarilla, la senadora que lanzó insultos racistas contra Mbappé

El ambiente de la alta competencia en el balompié global se ha visto drásticamente empañado por un preocupante brote de hostilidad que saltó de las tribunas a los Congresos sudamericanos en este inicio de julio de 2026: la senadora Celeste Amarilla se hizo viral por una serie de tuits considerados racistas en contra del astro francés Mbappé y aquí te decimos quién es ella y cuál es su trayectoria política.

La figura del astro del balompié mundial, el delantero Kylian Mbappé, se convirtió en el blanco directo de expresiones despectivas y ataques de índole discriminatoria. El detonante de este conflicto fue el resultado del vibrante enfrentamiento en el terreno de juego, donde la selección de Francia se impuso a Paraguay en Octavos de Final del Mundial 2026 con marcador de 0-1.

La situación escaló de inmediato en las tendencias virales de internet debido a la jerarquía de la persona que emitió las críticas: la senadora Celeste Amarilla, figura política de Paraguay cuyos tuits de inmediato fueron replicados en otras plataformas de redes sociales.

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Bajo la lupa: la trayectoria y el perfil público de Celeste Amarilla

¿Quién es exactamente la mujer que protagoniza este polémico episodio y cuál es su rol en la escena pública de Sudamérica? La responsable de los comentarios discriminatorios ha sido identificada plenamente como Celeste Amarilla, una influyente y controversial legisladora que actualmente se desempeña en su cargo oficial dentro de la Cámara de Senadores de Paraguay.

Amarilla, conocida en los círculos políticos del país sudamericano por su temperamento explosivo y sus recurrentes declaraciones mediáticas sin filtros, se ha caracterizado a lo largo de su carrera legislativa por involucrarse en encendidos debates públicos. Sin embargo, su incursión en el análisis de la justa futbolística cruzó las fronteras del decoro diplomático tras la derrota de su escuadra frente al combinado liderado por el jugador galo.

A través de sus canales oficiales de comunicación y perfiles digitales, la senadora paraguaya virtió calificativos denigrantes que apuntaron directamente al origen étnico y los rasgos físicos de los futbolistas de la escuadra de Francia, enfocándose de manera particular en la estrella del Real Madrid. La agresión verbal generó una ola masiva de indignación internacional, colocando su nombre en la lista de las personalidades más criticadas de la semana a nivel global.

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¿Qué escribió Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé?

En una de sus publicaciones, Amarillo escribió: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... ", comentó.

"Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", añadió la legisladora paraguaya.

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped…

Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una… pic.twitter.com/DDjq5E9kHJ— Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

Lejos de quedarse ahí, Celeste Amarilla volvió a cargar contra Mbappé con otro mensaje en sus redes sociales. "Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada!!!", publicó.

Estos insultos llegaron hasta el mismo Mbappé, quien respondió públicamente con un duro mensaje que de inmediato se viralizó... ¡al parecer, la controversia escaló a niveles que nadie se imaginó!

Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!! https://t.co/9TAVQoGVsb— Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 5, 2026

¿La senadora paraguaya Celeste Amarilla ha ofrecido disculpas públicas tras el escándalo con Mbappé?

Hasta el momento, la legisladora no ha emitido una retractación oficial en sus canales digitales, manteniendo una postura firme respecto a las polémicas declaraciones que encendieron la red.

JM