Lunes, 06 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

Al menos 432 colegios en Caracas sufrieron daños tras terremotos: Unicef

Venezuela retomó las clases en 18 de los 24 estados del país que no fueron afectados, pero aún falta un largo camino por recorrer

Por: EFE

Varias escuelas de Venezuela fueron habilitadas como refugios para damnificados. EFE/R. Peña

Varias escuelas de Venezuela fueron habilitadas como refugios para damnificados. EFE/R. Peña

Al menos 38 hospitales y 432 colegios han sufrido daños en Caracas tras el doble terremoto de 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio en Venezuela, según un balance ofrecido este lunes por Unicef.

LEE: Terremoto en Venezuela: Piden detener demolición en La Guaira

Venezuela retomó este lunes las clases escolares en 18 de los 24 estados del país que no fueron afectados por los terremotos, que han dejado hasta el momento tres mil 535 muertos y 16 mil 740 heridos.

Sin embargo, Unicef recordó que "algunas escuelas que están siendo utilizadas como refugios deberán ser acondicionadas y rehabilitadas antes del inicio del nuevo curso escolar en septiembre".

     

"La infancia en Venezuela necesita superar el impacto inmediato de los terremotos, pero al mismo tiempo debe recuperar cuanto antes el acceso a servicios esenciales", dijo el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera.

Además, alertó que "más allá de edificios dañados, hay hospitales que no funcionan con normalidad, escuelas interrumpidas, familias desplazadas y niños separados de sus cuidadores".

JM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones