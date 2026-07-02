ONU llama a evitar una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán y advierte que la tregua es frágil

Luego de varios días en los que la tensión entre Estados Unidos e Irán no ha dejado de crecer, este jueves la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a evitar una nueva escalada de hostilidades tras los últimos incidentes registrados en el estrecho de Ormuz, al tiempo que advirtió que el acuerdo entre ambas naciones es sumamente frágil.

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Elizabeth Spehar, subsecretaria general para la Consolidación de la Paz de la ONU, señaló este jueves, durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad solicitada por Baréin con el respaldo de la República Democrática del Congo, que esta escalada demuestra "cuán frágil es la situación" y los riesgos de que el conflicto vuelva a intensificarse.

ONU pide preservar el alto al fuego

Spehar condenó la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán registrada el pasado fin de semana y alertó que cada nuevo ataque acerca a las partes a "una situación de error de cálculo" que podría tener consecuencias devastadoras para la región y para la economía mundial.

"Instamos a las partes a evitar toda acción que pudiera socavar el alto al fuego o darle un portazo a la diplomacia", dijo Spehar, quien además subrayó que la protección de los civiles y de la infraestructura civil, así como el respeto a la libertad de navegación, deben mantenerse como las principales obligaciones.

Antes de que iniciara la sesión, el ministro de Relaciones Exteriores de Baréin, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, acusó a Irán de atacar al país con misiles balísticos y drones, y exigió a la ONU hacer valer las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad para frenar a Teherán.

"Esto no es un incidente aislado", aseveró el canciller ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad. "Otros Estados del Consejo de Cooperación del Golfo se han enfrentado a la misma situación. La tendencia es alarmante".

Continúan las negociaciones entre Washington y Teherán

El pasado 25 de junio, Irán atacó dos buques de carga en el estrecho de Ormuz, una acción que Estados Unidos calificó como una violación del memorando de entendimiento firmado apenas unos días antes.

Washington respondió con bombardeos los días 26 y 27 de junio contra infraestructura militar costera iraní, mientras que la República Islámica replicó al día siguiente con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en el Golfo, incluida la base ubicada en Baréin.

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Estados Unidos e Irán celebraron este miércoles negociaciones indirectas en Doha, con la mediación de Catar y Pakistán, luego de acordar frenar la nueva escalada del conflicto.

Entre los avances anunciados, Teherán informó sobre la creación de una vía de comunicación para reportar posibles violaciones al acuerdo y discutir la forma de responder a ellas.

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