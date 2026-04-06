Irán presentó a Estados Unidos una propuesta orientada a poner fin definitivo al conflicto, descartando la opción de un alto el fuego temporal, según informó este lunes la agencia estatal IRNA.

El plan, compuesto por diez puntos y enviado a través de Pakistán, plantea medidas como el cese de las hostilidades en la región, garantías de tránsito seguro por el estrecho de Ormuz y el levantamiento de sanciones, de acuerdo con el medio oficial, que asegura haber consultado el documento.

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Teherán rechaza así "un alto el fuego y subraya la necesidad de un fin permanente de la guerra que tenga en cuenta sus propias consideraciones".

Estados Unidos entregó una propuesta de 15 puntos a través de Islamabad a la República Islámica hace dos semanas, que Teherán calificó como excesiva.

La contrapropuesta iraní se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazase ayer de nuevo a Irán con desatar "el infierno cuando venza el ultimátum que dio a la República Islámica para desbloquear Ormuz a las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles) cuando atacará infraestructuras energéticas y puentes.

Al mismo tiempo, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo.

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Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días

Según el medio estadounidense Axios, EU, Irán y un grupo de mediadores regionales debaten los términos de un posible alto el fuego de 45 días que podría conducir al fin definitivo de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

El medio, que cita a cuatro fuentes estadounidenses, israelíes y regionales con conocimiento de las conversaciones, señala que las negociaciones se están llevando a cabo a través de mediadores paquistaníes, egipcios y turcos; así como mediante mensajes de texto intercambiados entre el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró hoy que Irán no negociará con Estados Unidos bajo la presión de los ultimátums de Trump.

El diplomático ha asegurado, al ser preguntado por las supuestas negociaciones, que un alto el fuego no "significa una pausa para reagruparse y rearmarse con el fin de continuar el crimen".

"Nuestra exigencia es el fin de la guerra impuesta, junto con garantías de que este ciclo nefasto no se repetirá", ha precisado.

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NA