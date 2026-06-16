Los conflictos en Irán y Ucrania marcan agenda en cumbre del G7

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, celebraron una recepción oficial para recibir a los líderes del G7 y a sus acompañantes en un lujoso hotel de la localidad de Évian, en una colina con vistas al lago Léman y a la vecina Suiza, con la que da comienzo la reunión del grupo.

Esta recepción marca el inicio de tres días de negociaciones en las que los conflictos en Irán y Ucrania, los desequilibrios macroeconómicos globales o el desarrollo de una inteligencia artificial segura, rápida y eficaz definirán la agenda.

La gran sorpresa de esta primera jornada fue el giro inesperado sobre la agenda prevista en la coreografía de los recibimientos, en los que el presidente estadounidense, Donald Trump, iba a ser el único al que el anfitrión, Macron, iba a recibir personalmente a su llegada a Évian, completamente blindada estos días por unos 15 mil agentes de las fuerzas del orden.

Macron estaba en ese instante en una bilateral no prevista en el programa con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había sido el primero en llegar por la mañana al Hôtel Royal, donde se desarrollará la cumbre hasta el miércoles.

Lula le quitó así la exclusividad a Trump de ser el primero en reunirse con Macron, con quien el estadounidense mantuvo a continuación una reunión bilateral que precedió a la recepción oficial de los jefes de Estado y de Gobierno y de sus consortes por parte del mandatario francés y de su mujer, tras lo cual la cena de trabajo se reservó solo a los dirigentes.

El martes, el día más cargado, comenzará con la llegada del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y con una sesión centrada en la paz y la seguridad en Ucrania.

Habrá después una comida de trabajo con los representantes de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Catar orientada a cómo garantizar la estabilidad en Oriente Medio, y por la tarde, tras la foto oficial, una sesión con la solidaridad internacional como protagonista y con el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo como organismos invitados.

Con el objetivo de ampliar el diálogo, como países socios invitados asisten Brasil (Luiz Inácio Lula da Silva), Corea del Sur (Lee Jae-myung), Egipto (Abdelfatah al Sisi), India (Narendra Modi) y Kenia (William Ruto).

Hay tres invitados más: además de Zelenski, los mandatarios de Catar (Tamim bin Hamad Al Thani) y Emiratos Árabes Unidos (Mohamed bin Zayed Al Nahyan).

Países de Europa rechazan pagar peaje por utilizar el estrecho de Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró en contra del cobro de un peaje en el estrecho de Ormuz, al tiempo que aseguró que Francia, Reino Unido, Italia y los Países Bajos están listos para desplegar rápidamente recursos como parte de la misión internacional de protección de tráfico marítimo en ese punto estratégico del comercio mundial.

“Obviamente, eso no es lo que queremos en absoluto, porque sentaría un precedente. Hay muchos otros estrechos en el mundo: si cobramos peaje cada vez, ¿cuál será la consecuencia? Aumentarán los precios para todo”, explicó.

Sostuvo que el cobro de peajes en Ormuz no sería compatible con las normas internacionales de comercio.

