Inicia la Cumbre G7 en Francia

El pasado 15 de junio, Francia recibió al Grupo de los Siete; en Evian-les-Bains, a orillas del lago Lemán.

Este año, la reunión (que dura tres días) tiene como prioridad en la agenda llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El presidente anfitrión, Emmanuel Macron, quiere impulsar una agenda de temas sensibles, desde la reducción de los desequilibrios económicos mundiales al aumento en el control de la espera digital, en especial la inteligencia artificial.

¿Qué es el Grupo de los Siete?

El Grupo de los Siete (G7) es un foro internacional que reúne cada año a los líderes de cada país que se representan; Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Canadá. Este grupo no cuenta con personalidad jurídica ni secretariado permanente: la organización de los trabajos recae en el país que tenga la presidencia, la cual es rotatoria.

El G7 nació por iniciativa de Francia en 1975, inicialmente como G6, en plena crisis económica desencadenada por el choque petrolero de 1973.

Su objetivo original era coordinar políticas económicas y financieras entre las principales economías industrializadas. Con el tiempo, amplió su agenda a cuestiones de seguridad, desarrollo, medio ambiente, tecnología y gobernanza global.

Canadá se incorporó en 1976 y el nombre cambó a G7 desde entonces.

Agenda planeada para este año

Francia tiene la intención de expandir la influencia del G7 invitando a naciones externas de sus miembros tradicionales. Como por ejemplo:

Ucrania y Medio Oriente: El martes, el presidente Volodimir Zelenski participará en una mesa dedicada a su país, a la vez que líderes árabes dialogarán acerca de Irán.

El martes, el presidente Volodimir Zelenski participará en una mesa dedicada a su país, a la vez que líderes árabes dialogarán acerca de Irán. Esta la asistencia de los jefes de Estado de Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia.

Acuerdo de paz: Tras el anuncio dominical de un pacto para frenar el conflicto entre Estados Unidos e Irán, Emmanuel Macron adelantó que el grupo analizará sus opciones, tales como la posible reapertura duradera del estrecho de Ormuz.

NG