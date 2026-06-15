Inicia la Cumbre G7 en Francia

El pasado 15 de junio, Francia recibió al Grupo de los Siete; en Evian-les-Bains, a orillas del lago Lemán.Este año, la reunión (que dura tres días) tiene como prioridad en la agenda llegar a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El presidente anfitrión, Emmanuel Macron, quiere impulsar una agenda de temas sensibles, desde la reducción de los desequilibrios económicos mundiales al aumento en el control de la espera digital, en especial la inteligencia artificial.El Grupo de los Siete (G7) es un foro internacional que reúne cada año a los líderes de cada país que se representan; Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Canadá. Este grupo no cuenta con personalidad jurídica ni secretariado permanente: la organización de los trabajos recae en el país que tenga la presidencia, la cual es rotatoria. El G7 nació por iniciativa de Francia en 1975, inicialmente como G6, en plena crisis económica desencadenada por el choque petrolero de 1973. Su objetivo original era coordinar políticas económicas y financieras entre las principales economías industrializadas. Con el tiempo, amplió su agenda a cuestiones de seguridad, desarrollo, medio ambiente, tecnología y gobernanza global. Canadá se incorporó en 1976 y el nombre cambó a G7 desde entonces. Francia tiene la intención de expandir la influencia del G7 invitando a naciones externas de sus miembros tradicionales. Como por ejemplo: NG