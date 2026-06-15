La FIFA quedó en el centro de la controversia durante el Mundial 2026 tras impedir que preguntas y respuestas se realizaran en español en una conferencia de prensa. El episodio involucró a Vinícius Jr. y reavivó el debate sobre el lugar que ocupa el idioma oficial de México en una Copa del Mundo que tiene al país como anfitrión.

La regla de la FIFA que encendió la discusión

La polémica surgió en una rueda de prensa previa al partido entre Brasil y Marruecos, correspondiente al Mundial 2026, cuando un periodista español intentó formular una pregunta a Vinícius Jr..

Aunque el delantero del Real Madrid entiende y habla español tras varios años viviendo en España, el intercambio no pudo realizarse en ese idioma debido a una regla establecida por la FIFA para las conferencias oficiales.

De acuerdo con el organismo rector del futbol mundial, durante las ruedas de prensa solo pueden utilizarse tres idiomas: los correspondientes a las selecciones involucradas en el partido y el inglés.

La situación llamó la atención porque el español quedó excluido pese a tratarse de una Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

EFE/ARCHIVO

Vinícius Jr. intentó continuar la conversación en español

Durante el intercambio, el periodista realizó su pregunta en inglés para ajustarse a las normas establecidas. Sin embargo, Vinícius Jr. interrumpió el procedimiento y pidió que el reportero continuara hablando en español, idioma que domina desde su llegada a Madrid en 2018. El gesto provocó una breve pausa en la conferencia.

La respuesta de la organización fue inmediata. Un oficial de la FIFA explicó que no era posible continuar en español debido a cuestiones relacionadas con el sistema de interpretación disponible para esa conferencia.

"Nosotros no tenemos español en interpretación remota. Pregunta en inglés o en las lenguas que usamos hoy", señaló el representante.

Tras la aclaración, el futbolista brasileño tuvo que colocarse los auriculares para escuchar la traducción oficial y continuar con la rueda de prensa. Aunque el momento duró apenas unos segundos, rápidamente comenzó a circular en redes sociales y abrió un debate mucho más amplio.

¿Por qué la exclusión del español generó tantas críticas?

La controversia no se limitó a la figura de Vinícius Jr. Para muchos aficionados y usuarios en redes sociales, el problema de fondo fue que el español, idioma oficial de México y una de las lenguas más habladas del mundo, no estuviera contemplado dentro del esquema de traducción de una competencia que se celebra parcialmente en territorio mexicano.

México no solo es uno de los tres países organizadores del torneo, sino que además es considerado el país con más hispanohablantes del planeta. Por ello, la exclusión inicial del idioma fue interpretada por algunos sectores como una falta de consideración hacia uno de los anfitriones del campeonato.

Las críticas aumentaron debido a que varios futbolistas participantes en el torneo dominan el español, incluidos jugadores como Vinícius Jr., Achraf Hakimi y Frenkie de Jong, quienes podrían responder preguntas en ese idioma sin mayores dificultades.

FIFA reacciona tras la presión

La reacción en plataformas digitales fue suficiente para que la FIFA revisara la situación. Según una fuente cercana a la organización citada por la AFP, los traductores disponibles para cada conferencia son solicitados directamente por las selecciones participantes, dependiendo de sus necesidades específicas.

No obstante, la misma fuente indicó que, a partir de ahora, el español sería integrado dentro de las opciones de traducción disponibles.

La decisión representa un cambio importante considerando el contexto del torneo y la relevancia del idioma en varias de las sedes mundialistas. La propia AFP constató posteriormente que la página oficial de la FIFA ya habilitó la opción de traducción simultánea al español para las conferencias.

México y el español, una cuestión de identidad

El debate también adquirió una dimensión cultural. En México, el idioma español forma parte esencial de la identidad nacional y representa un elemento distintivo frente a sus vecinos norteamericanos.

Aunque la mayoría de los encuentros del Mundial 2026 se disputan en Estados Unidos y algunos más en Canadá, México tendrá una participación relevante como anfitrión. El país albergará un total de 13 partidos distribuidos entre tres ciudades:

Ciudad de México.

Guadalajara.

Monterrey.

Además, ocho de las 48 selecciones participantes tienen al español como idioma oficial, un dato que reforzó los cuestionamientos sobre la ausencia inicial de esta lengua en los sistemas de interpretación. Mientras el oficial de la FIFA defendía la aplicación de las normas, Vinícius Jr. parecía tomarse la situación con humor.

"Sí, sí puedes", comentó entre risas al periodista, alentándolo a continuar en español. Sin embargo, finalmente el delantero brasileño perdió esa pequeña batalla frente al protocolo establecido por la organización. Lo que parecía una simple cuestión logística terminó convirtiéndose en uno de los debates más comentados en torno al Mundial 2026.

El episodio protagonizado por Vinícius Jr. dejó al descubierto un tema que va más allá del futbol: la importancia del idioma dentro de un evento global. Aunque la FIFA reaccionó rápidamente y ajustó sus sistemas de traducción, la controversia abrió una conversación sobre representación cultural, identidad y el papel que desempeña el español en una Copa del Mundo organizada, en parte, por el país hispanohablante más grande del planeta.

Con información de AFP

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