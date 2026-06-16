La República Democrática del Congo (RDC) elevó a 808 los casos confirmados en el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el Este del país, incluyendo 192 muertos.

Según informó, a través de la red social X, el Ministerio congoleño de Salud, 363 personas están “en aislamiento” y la letalidad se sitúa en un 23.8%, según el recuento de datos elaborado hasta el 14 de junio.

“La respuesta continúa en las tres provincias afectadas”: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte y Kivu del Sur, en las que 31 de un total de 104 zonas de salud se han visto ya golpeadas, detalló el Ministerio.

En su boletín, las autoridades recordaron que “la vigilancia sigue siendo fundamental” y que “cualquier persona que presente fiebre, vómitos, diarrea o cualquier otro síntoma sospechoso debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir atención médica urgente”.

“Un mes después, el brote de ébola está superando los esfuerzos de respuesta”, declaró el lunes Kate White, coordinadora médica de emergencias de Médicos Sin Fronteras en la República Democrática del Congo. “Nadie conoce la verdadera magnitud ni exactamente dónde se está propagando la enfermedad en Congo”.

La organización médica indicó que los centros de tratamiento están desbordados, muchos pacientes llegan en etapas avanzadas de la enfermedad y la mayoría no fueron identificados como contactos de personas infectadas antes de buscar atención.

Luchan por contenerlo

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, pero se ha expandido a también a las provincias Orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se ha propagado asimismo a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera “alto” el riesgo del brote en África subsahariana y “bajo” a escala global.

El Ministerio de Salud congoleño sostuvo que 40 personas se han recuperado desde el inicio del brote.

Las autoridades sanitarias congoleñas han dicho previamente que el rastreo de contactos se ha visto obstaculizado por la resistencia comunitaria en algunas zonas y por la rápida expansión del brote a nuevas zonas de salud, lo que aumenta la carga de trabajo de los equipos de vigilancia.

Agencias

¿Cómo se contagia?

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote, según la OMS, que calificó el 17 de mayo la epidemia, como “emergencia de salud pública de importancia internacional”.

CT