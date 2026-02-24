Incendio forestal en Everglades, Florida consume sin control 25 mil acres

Un incendio forestal intensificado por las condiciones de sequía en Florida se extendió este martes hasta las 25 mil acres —más de 10 mil hectáreas— en los Everglades, uno de los ecosistemas más relevantes del sur de Estados Unidos, informó la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

De acuerdo con el organismo, el llamado “National Fire” alcanzó esa superficie tras originarse un día antes en la Reserva Nacional del Gran Ciprés.

El siniestro permanecía sin control hasta la mañana de este martes y avanzaba en el condado de Collier, al oeste de Miami, en las inmediaciones del Refugio Nacional de la Pantera de Florida, dentro de los Everglades. Esta extensa zona de humedales, que abarca más de 610 mil hectáreas, alberga al menos 20 especies amenazadas, entre ellas distintos felinos, así como cocodrilos y caimanes.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió a la población sobre la reducción de visibilidad debido a la alta concentración de humo.

Además, las llamas se expanden en medio de las condiciones de sequía "severa" o "extrema" del sur de Florida, indicó la oficina del NWS en Miami, donde hay alerta por escasez de agua, y decenas de condados, incluyendo Collier, han prohibido fogatas por temor a incendios forestales.

"El comportamiento elevado del fuego es una preocupación para el sur de Florida esta tarde, pues 1) la combinación de la amplia sequía de severa a extrema a lo largo de la región y 2) aire muy seco podrían servir de base para un fuego más amplio", indicó el organismo en un pronóstico.

Los Everglades han ganado notoriedad también por la apertura el año pasado del centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', que está a unos 64 kilómetros (40 millas) al sureste del origen del fuego, por lo que una imagen satelital muestra posibles impactos del humo.

Condados como el de Miami-Dade han emitido alertas por la escasez de agua, pues en Florida ha llovido menos de la mitad de lo normal, apenas 1,35 pulgadas (34,3 milímetros) en enero, según el Sistema Nacional de Información Integrada de Sequía (NIDIS, en inglés).

En lo que va del año, Estados Unidos ya ha registrado cerca de 75% más incendios forestales que en el mismo lapso de 2025, casi 7.000, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno de Estados Unidos.

