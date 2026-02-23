Potente tormenta paraliza el noreste de EU y deja a Nueva York bajo una nevada récord

Una intensa tormenta invernal azota este lunes el noreste de EU con condiciones de ventisca que han obligado a suspender actividades, cancelar vuelos y restringir la movilidad en varios estados, mientras la acumulación de nieve alcanza niveles históricos en algunas zonas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), a las 07:00 horas se habían medido 15,1 pulgadas (38,3 centímetros) de nieve en Central Park, en Nueva York. Si la cifra supera las 20,9 pulgadas, el fenómeno se colocaría entre las cinco mayores nevadas registradas en la ciudad. El récord absoluto continúa siendo el de enero de 2016, cuando se acumularon 27,5 pulgadas (69,8 centímetros).

Más de medio metro de nieve

En Nueva Jersey, los acumulados ya rebasan los 60 centímetros en algunos puntos. En Freehold, por ejemplo, se reportaron 24,2 pulgadas (61,5 centímetros) hacia las 08:00 horas, lo que ha complicado seriamente la circulación y los servicios básicos. Las autoridades mantienen alertas por bajas temperaturas, fuertes ráfagas de viento y posibles apagones derivados del peso de la nieve sobre el tendido eléctrico.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impuso una prohibición de circulación para vehículos no esenciales hasta el mediodía de hoy. Esto ha hecho que se puedan ver emblemáticos espacios de la Gran Manzana, como Times Square, en un vacío total.

Un "día de nieve" para los niños

No obstante, se espera que cuando la nieve pare en la ciudad -algo previsto para después del mediodía- los parques se llenen de niños, ya que los 900 mil estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York disfrutan de un "día de nieve", con las clases presenciales y remotas totalmente suspendidas.

Este frío invierno ya ha cobrado la vida de más de 20 personas (la mayoría sin hogar) debido a las bajas temperaturas. Es por ello que Mamdani anunció hoy en una entrevista la habilitación de 100 camas adicionales en un refugio del alto Manhattan.

esta tormenta entraría en el quinto puesto de las nevadas más intensas desde que se tienen registros en Nueva York. EFE/O. Fedorova

Por su parte, la gobernadora del estado, Kathy Hochul, confirmó la suspensión del ferrocarril de Long Island (LIRR) y advirtió de que los cortes de luz ya afectan a 20 mil hogares neoyorquinos. La magnitud del temporal ha forzado la cancelación de más de 5 mil 300 vuelos este lunes en todo el país.

En los principales centros de conexión de la región -los aeropuertos de John F. Kennedy, LaGuardia y Newark, en Nueva York, y Logan, en Boston- el 90 % de las operaciones permanecen suspendidas.

TG